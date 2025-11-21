La reina Sofía, en su gran día: su emoción al recibir el Toisón de Oro, el significado del look elegido y el beso del Rey

El 21 de noviembre de 2025 puede ser, sin duda, uno de los días más felices y emotivos para la reina Sofía, que ha recibido un importantísimo homenaje en el Palacio Real. El primero de los actos conmemorativos del 50 aniversario de la restauración de la monarquía en España la ha tenido a ella como protagonista, aunque no ha estado sola.

Felipe VI le ha impuesto el Toisón de Oro a su madre, que le concedió mediante real decreto el pasado mes de enero por su “dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona”, en una ceremonia solemne a la que ha asistido la Familia Real al completo, incluidas la infanta Sofía y la princesa Leonor, orgullosas de su abuela.

También han sido condecorados con la Insigne Orden, Felipe González, expresidente del Gobierno, por "la integración de nuestro país en Europa y en la comunidad internacional”; Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón por “sus esfuerzos para promover la convivencia y el ordenamiento constitucional”; y Miguel Roca Junyent por “promover la convivencia y el ordenamiento constitucional”.

La reina Sofía ha elegido un look rosa de Alejandro de Miguel. Efe

Un día histórico en el que hemos visto a una doña Sofía muy emocionada. Ha entrado en el Salón del Trono mientras sonaban los violines, sonriente y saludando a los presentes hasta colocarse en su puesto. El acto ha comenzado con el significativo discurso de Felipe VI sobre la democracia y el camino hasta lograrla.

Por supuesto, la parte más emotiva eran las palabras que le ha dedicado a su madre, algo nervioso y con alguna dificultad para pronunciar una de las palabras. "A mi madre, por una vida entera de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la Corona apoyando con convicción al rey Juan Carlos I por su apertura temprana a la democracia y las libertades".

También ha puesto en valor el compromiso de doña Sofía, su cercanía e implicación a las causas sociales que han contribuido a hacer de esta una sociedad mejor. La anécdota de la jornada ha sucedido segundos antes de imponerle el Toisón a la Emérita. Quizá algo impaciente, ella se ha levantado antes de tiempo y ha tenido que volverse a sentar para esperar el momento preciso.

Seguidamente, ha caminado hacia el Rey, radiante, y le ha dado dos besos intercambiando un breve intercambio de palabras; él, tras ponerle la condecoración, le ha besado la mano como gesto de cariño y respeto. Seguidamente, los presentes le han dedicado a la gran protagonista una larga ovación.

En este tipo de ocasiones, como siempre repetimos, todo habla, incluso el estilismo. La reina emérita ha elegido para su histórico homenaje el color rosa, el mismo que usó en la coronación de Juan Carlos I, aunque esta vez en su versión empolvada. La tonalidad evoca la calma, la ternura y la paz y también se relaciona con la amabilidad y la compasión.

El look está firmado, nuevamente, por el diseñador Alejandro de Miguel. Consta de un vestido largo con una chaqueta clásica de cuello redondo: muy adecuado para la ocasión porque es elegante pero sin estridencias. Está hecho a medida en crepe de seda y es de la colección 2026 de la firma, bordado en canutillo.