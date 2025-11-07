La reina Letizia, fiel a su cita eco: compras de belleza, 'selfies' y su apoyo a los productores valencianos

Empieza a no ser una sorpresa, porque hace ya varios años que no se pierde esta cita. Se trata de una visita privada y aunque no es previamente anunciada, tanto los medios como los comerciantes de la feria la esperan en cada edición. En la tarde del 6 de noviembre, la reina Letizia lo volvió a hacer: acudió a la feria BioCultura de Ifema (Madrid) para hacer algunas compras y mostrar su apoyo al sector.

De hecho, mantuvo una animada charla con la directora del evento, Ángeles Parra, que este año se jubila. Ella misma ha contado las palabras que les dedicó Su Majestad: “Os agradezco enormemente el trabajo que realizáis por la alimentación ecológica: es excepcional. No lo dejéis nunca. Es muy importante poder tener una alimentación saludable”.

Además, ha comentado “me encanta venir a BioCultura. Es una de mis ferias favoritas. En breve me marcho en viaje oficial a China, pero no he querido perder la oportunidad de volver. El trabajo que hacéis toda la familia, los expositores, los organizadores, los visitantes más fieles, es muy importante. Me inspira”.

Letizia recorrió todos los puestos de la feria. Europa Press

Vestida de manera informal con unos pantalones vaqueros de Levi's, un jersey blanco de cuello vuelto de Sézane, un bolso verde pistacho nuevo de Carolina Herrera y botas de Zara. El pelo suelto y casi sin maquillar, como si de una visitante más se tratara; excepto por la presencia de los escoltas de Casa Real.

Como en cada edición, la Reina visitó los stands, especialmente en los de la Comunidad Valenciana y se interesó por el trabajo de los productores locales tras la tragedia de la dana y quiso saber cómo habían afrontado la recuperación. También se llevó productos de la feria, por supuesto.

Según han contado algunos asistentes, es el equipo que la acompaña quien se acerca a los puestos y realiza los pertinentes pedidos. Se detuvo en algunos negocios que ya conocía de otras ediciones, como la firma de artesanía TicSilver.

Su dueña, Elisabeth, que no ha dudado en regalarle uno de sus pendientes. Como ella misma ha comentado en la revista ¡HOLA!: "Son los que llevo puestos en la foto. Se los he entregado en una cajita y me ha dado las gracias. Además, me ha dicho que a ella le gustan los pendientes largos, y estos lo son. Pertenecen a la nueva colección: son dos cadenitas con una hoja al final".

Otro de sus habituales es Eleven Obi, una marca de cosmética vegana habitual en BioCultura. Por supuesto, la Reina pasó por su stand y se llevó varios productos. ¿Cuáles? El responsable de la firma lo ha revelado: "Hemos tenido el honor de volver a recibir la visita de la Reina. Por tercer año consecutivo tenemos la suerte de charlar un rato con ella. Gracias por su increíble amabilidad y cercanía. Esperamos que disfrute de la Stem Cell + Ceramide Peptide Cream, Lemon Sorbet Magic Gel to Milk Cleanser y Pearlescent Eco Protect Sun & Age Shield SPF50".

Es decir, una rutina completa de skincare, siempre con protección solar, por supuesto. Sonrisas, felicitaciones y muchas fotografías: Letizia mostró una vez más su lado natural y cercano, posando para selfies e interesándose por historias personales y profesionales de la gente.

Terminaba una jornada intensa, ya que esa misma mañana había asistido a la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y Diseño. El domingo 9 viajará a China, junto a Felipe VI, para realizar una visita de Estado de tres días.