La reina Letizia consuela a los familiares de las víctimas de la dana en el funeral de Estado por el aniversario del desastre

Naiara Chuliá Beitia, familiar afectada por la tragedia, saluda a la monarca tras su intervención en el acto. Ballesteros EFE

Un año después de las inundaciones que arrasaron el levante español y dejaron un total de 237 víctimas mortales, la emoción ha vuelto a sobrecoger a Valencia. Este miércoles, 29 de octubre, Felipe VI y doña Letizia han acudido al Museo de las Artes y las Ciencias para presidir el funeral de Estado en memoria de los fallecidos.

Un acto solemne y cargado de emoción que ha contado con alrededor de 800 asistentes, entre ellos civiles y autoridades, y que tiene lugar coincidiendo con la fecha exacta en que la catástrofe arrasó con la región, provocando consecuencias especialmente devastadoras en la denominada 'zona cero', que incluye Paiporta, Catarroja, Aldaia y otros 12 municipios.

La Reina quiso estar, una vez más, cerca de las personas más afectadas en este aniversario trágico que comenzó a conmemorarse el fin de semana previo al 29-O. La Comunidad Valenciana amaneció este miércoles con las banderas a media asta y de luto oficial por la riada que solamente en la región provocó 229 pérdidas humanas.

Momentos antes del inicio del funeral, los Reyes mantuvieron un encuentro con 10 familiares de víctimas, acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los principales representantes de los poderes del Estado: la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; y la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.

En una sala adyacente al auditorio donde se celebraba la ceremonia, Felipe y Letizia recibieron personalmente a los familiares, intercambiando palabras y gestos de consuelo. El matrimonio, visiblemente emocionado, saludó a cada uno de ellos, compartiendo el dolor y la memoria de quienes perdieron a sus seres queridos.

La reina Letizia, junto al presidente Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso Francina Armengol, escuchan a Toñi García, allegada de dos las víctimas de la riada. Ballesteros EFE

Entre los asistentes se encontraban Toñi García, esposa del fallecido Miguel Carpio y madre de Sara, de 24 años, también fallecida; Andrea Ferrari Canut, hija de la fallecida Eva Canut; Naiara Chuliá, viuda de Slim, trabajador de una empresa en Riba-roja; y Virginia Ortiz, familiar de una víctima de Letur (Albacete).

También participaron Rosa Álvarez, hija de Manuel Álvarez; Carmina Gil, nuera de Rosa Pagés; Jesús Cobo, esposo del fallecido José Martínez Toral, director del instituto de Cheste; Juan Retamino Gil, esposo de Dolores Almansa; y José Emilio Picos, hijo de Antonio Picos.

Varios de los familiares que participaron en este encuentro intervinieron posteriormente en la ceremonia, mientras que los demás lo hicieron como representantes de las principales asociaciones de víctimas: la Asociación de Víctimas Mortales 29-O, la Associació Víctimes de la DANA 29 d’octubre y la Asociación de Damnificados por la DANA de L’Horta Sud.

El homenaje, que se prolongó aproximadamente una hora, culminó con las palabras del jefe del Estado. Un discurso cargado de emoción y memoria, en el que Felipe VI recordó a las víctimas e hizo un llamamiento a impedir que tragedias como esta vuelvan a repetirse. "Es necesario seguir analizando las causas [...] Pongamos todo de nuestra parte", expresó.

En el centro del espacio se colocaron 237 flores blancas junto a una plataforma donde se ha instalado una corona de laurel a modo de ofrenda floral. La ceremonia incluyó un minuto de silencio, la interpretación de piezas musicales y la lectura de los nombres de aquellos que perdieron la vida en la mayor riada que ha sufrido el país en siglos.

Los reyes Felipe VI y Letizia realizan una ofrenda floral durante el funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana celebrado este miércoles en Valencia con motivo del primer aniversario de la tragedia. Ballesteros EFE

Al término del acto, los Reyes han seguido recibiendo a vecinos afligidos, entre ellos una mujer que se ha acercado hasta la consorte para ofrecerle una rosa. Tras este gesto, ambas se han fundido en un abrazo, visiblemente emocionadas.

