Letizia, discreta con su traje gris de Mango, cede el protagonismo a sus hijas en el Hotel de la Reconquista

El gran día de los Premios Princesa de Asturias ha llegado. La jornada de este 24 de octubre comienza con las audiencias con los galardonados, que se celebran tradicionalmente en el hotel Reconquista de Oviedo, como paso previo a la gala del Teatro Campoamor.

Este primer acto siempre es menos ceremonial y permite un contacto más directo con los protagonistas del evento, que este año son la tenista Serena Williams, el escritor Eduardo Mendoza y la investigadora Mary-Claire King, entre otros. Asiste la Familia Real al completo y siempre hay anécdotas que destacar.

El estilismo elegido tanto por la Reina, como por la heredera al trono y la Infanta suele ser formal y discreto al tratarse de una cita de día. Si el jueves 23 por la noche, en el concierto previo, Letizia se decantó por un look en negro y azul, compuesto por un original top de cuello camisero y flecos joya de Carolina Herrera y un pantalón de talle alto de Sybilla, para esta nueva aparición ha vuelto al traje de chaqueta.

Discreta de gris, ha recuperado su dos piezas de Mango para la ocasión, el mismo tono elegido por el rey Felipe VI. Aunque para esta cita suele elegir vestidos, esta es la segunda ocasión en que la consorte española se decanta por el que se ha convertido en uniforme habitual de su labor institucional. En 2023, también lo hizo, pero fue un diseño en rosa de Hugo Boss. Este 2025, la sobriedad impera.

También en los complementos: sus babies negros de la firma francesa Sézane y el bolso Doma Insignia Satchel de Carolina Herrera en el mismo color. Ha dejado todo el protagonismo a sus hijas: la princesa Leonor, que a punto de cumplir 20 años adquiere cada vez más peso en la agenda real, y la infanta Sofía, que ha sorprendido vistiendo de rojo, un tono que no suele utilizar.

Ha sido una mañana intensa, primero han recibido a los galardonados con los Premios Fin de Grado 2024 de la Universidad de Oviedo. Seguidamente, a los que han sido distinguidos con las Medallas de Asturias 2025, Hijo Predilecto e Hijos Adoptivos, acompañados por los presidentes de los jurados y los miembros de los patronatos de la Fundación. Y para finalizar, con los nuevos Premios Princesa de Asturias de esta edición.

Una vez terminen estos encuentros, los Reyes y sus hijas tendrán tiempo de descansar antes de asistir a la gala de entrega, donde volveremos a ver nuevos estilismos, el esperado discurso de Leonor y la presencia de la emérita Sofía, como es tradición.

