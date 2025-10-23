Leonor rinde el homenaje definitivo a Armani y la infanta Sofía luce una joya de Letizia: sus looks en Oviedo

El Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo ha acogido este jueves, 23 de octubre, el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias, el tradicional pistoletazo de salida de los galardones más emblemáticos de la fundación. Y, como es habitual, han sido los reyes Felipe y Letizia los encargados de presidir el acto acompañados por sus hijas, Leonor y Sofía, que vuelven a coincidir públicamente.

Hace menos de dos semanas conseguimos una nueva foto de la Familia Real durante la celebración de la Fiesta Nacional, evento al que no acudían los cuatro juntos desde 2020. Sin embargo, ahora parece que las nuevas obligaciones de la Infanta y la heredera al trono les permiten mayor flexibilidad para adaptar su agenda institucional a sus compromisos personales.

Leonor, que alcanzará la veintena el próximo 31 de octubre, continúa su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia). Mientras tanto, su hermana Sofía cursa su primer año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College de Lisboa.

Hace apenas unos días, pudimos ver a la Infanta protagonizando una visita institucional al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palacio de Belém. Y ahora su aparición conjunta en Oviedo marca el inicio de uno de los fines de semana más señalados del calendario institucional.

La expectación es máxima en torno a los looks escogidos por las hijas de los Reyes, que en los últimos años han consolidado estilos propios y diferenciados, aunque siempre con un aire de coordinación sutil.

La Familia Real en su entrada al XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias. Ballesteros EFE

Los estilismos

Para esta ocasión, padres e hijas parecen haberse puesto de acuerdo en cuanto a la colorimetría empleada para el evento: los cuatro estilismos se mueven entre azules y negros.

Leonor ha optado por un total look azul marino. En la parte superior, lucía una chaqueta de manga larga de tweed —uno de los tejidos favoritos de Letizia— con ligeras aberturas en las mangas. Forma parte de la colección de Emporio Armani y es una mezcla de lúrex con lana adornada con microlentejuelas, lo que le aporta el detalle perfecto para la ocasión.

Y es que, como indica la firma en su propia web, esta es "una prenda femenina diseñada para looks de noche con un toque sofisticado". Además, la elección del diseño de Armani no resulta casual. Esta casa siempre ha acompañado a Letizia en momentos importantes y ahora parece que Leonor ha tomado su relevo tras la muerte del italiano el pasado 4 de septiembre.

La Princesa acompañaba la chaqueta de tweed con un pantalón de traje, también en azul marino. Del mismo tono era el bolso de mano que ha escogido, y aunque este contaba con unas pequeñas asas en negro, ha preferido llevarlo al más puro estilo clutch.

El cierre del estilismo lo han marcado con los zapatos, unos tacones negros, en este caso, acabados en punta y con una altura perfecta para el acto. Y, como de costumbre, el semirecogido con unas ondas ligeramente marcadas ha sido el peinado elegido por la heredera.

Leonor y Sofía acuden al XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias. GTRES

Por otro lado, Sofía, una vez más, ha apostado por un mono. Esta vez el negro ha sido el color ganador y, pese a que su hermana se ha decantado por la manga larga, la Infanta ha preferido arriesgar y lucir un escote estilo halter con los brazos al descubierto, mostrando ligeramente la espalda.

Del estilismo destacaba también un cinturón, dentro del patrón del propio mono, para estilizar la cintura, que contaba con una hebilla en dorado. Todo ello, acompañado, como es habitual en la hija menor de los Reyes, por unas sandalias planas a juego con el resto de look.

En cuanto a las joyas, en el brazo derecho hemos podido ver que lucía un brazalete dorado y, en la mano izquierda, un anillo de la marca Karen Hallam que pertenece a su madre. Respecto al cabello, se ha inclinado por su apuesta segura: pelo suelto con ondas ligeramente marcadas.

Una intensa agenda

En este concierto, organizado por la Fundación Princesa de Asturias en colaboración con la Fundación Cajastur, la Orquesta Oviedo Filarmonía y el Coro de la Fundación interpretan un programa dedicado a dos grandes maestros del siglo XIX, Johannes Brahms y Antonín Dvořák, bajo la dirección de Lucas Macías.

Además, este acto inaugura un fin de semana cargado de compromisos para los Reyes y sus hijas. Mañana, viernes 24 de octubre, la Familia Real presidirá en el Hotel de la Reconquista la tradicional audiencia con los patronos, jurados y galardonados de los Premios Princesa de Asturias 2025, antes de asistir, a las 18:30 horas, a la ceremonia de entrega de los galardones en el Teatro Campoamor.

La jornada culminará con las palabras de la heredera, que volverá a pronunciar su discurso anual ante los premiados y el público reunido en el teatro ovetense. Su intervención, cada año más madura, se ha convertido en uno de los momentos más destacados de la cita.

El sábado 25 de octubre, los Reyes y sus hijas se desplazarán a Valdesoto, en el concejo de Siero, para hacer entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Allí, Leonor tomará de nuevo la palabra en un acto que pone el broche final a tres días en los que la Familia Real combina la agenda institucional con la cercanía a la sociedad asturiana.