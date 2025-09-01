La reina Camila fue víctima de un intento de agresión sexual y se zafó de su acosador golpeándole con un zapato

Tan solo unas horas después de que se celebrase el vigésimo octavo aniversario del fallecimiento de la recordada Lady Di, en la mañana de este lunes, día 1 de septiembre, una noticia ha zarandeado los cimientos del Palacio de Buckingham.

La reina Camila del Reino Unido fue víctima de un intento de agresión sexual en su adolescencia mientras viajaba en un tren, pero se defendió con el tacón de su zapato, según le confesó ella al antiguo primer ministro conservador Boris Johnson. Así lo indica un nuevo libro sobre la monarquía británica.

El episodio está contenido en el libro El poder y el palacio, de la excorresponsal real del diario The Times Valentine Low, en el que se afirma que un hombre intentó tocarla en un tren que se dirigía a la estación de Paddington, al oeste de Londres, cuando ella tenía 16 o 17 años de edad, y después denunció el incidente a la policía.

La reina Camilla de Reino Unido.

El Palacio de Buckingham se ha negado a hacer comentarios sobre este dramático episodio que ha salido a la luz después de décadas silenciado. La reina Camila, según el libro, contó el episodio a Boris Johnson cuando éste era alcalde de la capital británica, en el año 2008. Así se desvela en algunos extractos del tomo que adelantó este mismo lunes el citado diario británico.

La esposa del rey Carlos III de Inglaterra se defendió de su agresor con un zapato porque había sido algo que su madre le había recomendado que hiciese en una situación así y, según el libro, el hombre fue detenido tras la denuncia de Camila.

La reina Camilla en noviembre de 2022.

"Ella actuó de manera responsable", declaró hoy Low al programa Today de Radio 4 de la cadena BBC. "No solo fue ingeniosa y fuerte, sino también una ciudadana responsable al asegurarse de que el hombre fuera arrestado", añadió.

En los últimos años, buena parte de la labor pública de la reina Camilla del Reino Unido se ha centrado en apoyar a las víctimas de la violencia doméstica, agresión sexual y violación, y ha visitado centros que ayudan a mujeres que han pasado por incidentes de este tipo.

En varios discursos, Camila ha hablado de la valentía de quienes han sufrido violencia doméstica y de por qué no deberían sentir miedo al denunciar una situación así.