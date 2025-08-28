Los detalles de la visita de Letizia a Ourense: su atención, cariño y apoyo a las víctimas de los incendios

Segunda jornada de visitas a las zonas afectadas por los incendios y una nueva aparición de la Reina junto a Felipe VI para cumplir con una apretada agenda. La localidad ourensana de Verín, volcada con los monarcas, como sucedió el miércoles 27 en Zamora y León. Su presencia es valorada y aplaudida por el apoyo que supone para las víctimas de la catástrofe.

La primera parada ha sido el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV de la citada localidad, pasando por la sala de control de los incendios y saludando a alcaldes de las localidades asoladas por el fuego. También se ha llevado a cabo una reunión con los representantes de los distintos equipos que desarrollaron su labor ante esta situación de emergencia.

Letizia ha seguido su hoja de ruta habitual, una imagen sencilla y de bajo perfil para acaparar la atención justa y que el foco se centre en los gestos y en el importante mensaje de esperanza en el futuro. Ha ido vestida prácticamente igual, con pantalones cargo y camisa blanca.

Igual que sucedió en la jornada previa, la consorte española deja claro su cariño, empatía por todas las personas que han tenido que vivir esta tragedia; algunas de las cuales lo han perdido todo. El recibimiento gallego también ha sido caluroso y la atención de los monarcas a todos los detalles de la situación actual, plena. Los más pequeños han vuelto a tener un papel central en la atención de Letizia, que ha charlado con ellos y se ha interesado por su estado.

La jornada prosigue en la localidad de Cualedro, donde los Reyes visitan una explotación ganadera y se encuentran con propietarios afectados, para luego trasladarse a la parroquia de Medeiros, en Monterrei. Allí acuden a un colegio público con una representación de vecinos.

Este periplo con el que Letizia da inicio a sus deberes institucionales tras el verano, prosigue el viernes 29, cuando se desplazará, en compañía de Felipe VI, a Extremadura. Allí visitarán el Valle del Jerte, la zona de Cabezabellosa, y el Valle del Ambroz. Allí continuarán informándose sobre el terreno de los efectos que han tenido los incendios y los problemas de la población.

Durante el fin de semana tendrán la oportunidad de descansar y pasar sus últimos días junto a la princesa Leonor, que el lunes 1 de septiembre ingresa en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia, para empezar su último curso de formación militar.