Los cinco diseñadores que podrían hacer brillar a la reina Letizia en su gran noche en los Reales Alcázares de Sevilla

La agenda de actos oficiales de la reina Letizia prevista para la próxima semana comienza un día antes de lo esperado. Efectivamente, será este domingo, día 29 de junio, cuando Su Majestad, en compañía del rey Felipe VI, arranque con sus compromisos institucionales y lo harán presidiendo en Sevilla uno de acontecimientos que quedará para siempre en el recuerdo de España.

Felipe VI y Letizia ofrecerán en los Reales Alcázares -su residencia oficial en la capital hispalense y el Palacio Real más antiguo en uso continuado del mundo- una recepción y posterior cena de honor previa a la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FFD4) de la ONU, que tendrá lugar a partir del lunes.

No se prevén unos días fáciles para presidentes del Gobierno, jefes de Estado ni para las delegaciones de 150 países involucradas en este macroproyecto, pues tendrá lugar a la vez la primera gran ola de calor del verano en nuestro país con máximas por encima de los 40 grados y mínimas que no bajarán de 20.

Los reyes Felipe y Letizia en la Cumbre de la Comunidad Política Europea en La Alhambra de Granada en octubre de 2023.

Más allá de las asfixiantes temperaturas, los royal watchers estarán deseando ver qué estilismo luce la reina Letizia en su gran noche sevillana. Como suele ser habitual en estos casos, puede que elija a un diseñador de la ciudad en la que se encuentra.

No se desvela ningún secreto si se afirma que la reina Letizia no deja puntada sin hilo. Cada aparición pública es una lección de estilo, sí, pero también de narrativa visual. A través de su vestuario, la Reina no solo comunica elegancia y modernidad, sino también cercanía y respeto por los territorios que visita. Y Sevilla, con su alma barroca y su arte en la costura, bien merece una reverencia en forma de diseño local.

En su conocida apuesta por los guiños culturales, no sería extraño que Su Majestad la Reina optara por firmas como José Hidalgo, que traduce el alma flamenca en siluetas contemporáneas o Lina 1960, que es artesanía elevada a icono nacional.

También Cherubina, maestra del equilibrio entre sofisticación y fantasía o Vogana, con ese minimalismo femenino que tanto ha seducido a la nueva aristocracia del estilo. Como joya de la corona, Letizia podría elegir que Zambonino, cuyas costuras son puro arte aplicado al cuerpo, debutase en su vestidor real.

1. José Hidalgo

Jill Biden y la reina Letizia en el Palacio de la Zarzuela. Gtres

El primer guiño de Letizia al sevillano José Hidalgo se produjo el 27 de junio de 2022, durante la cumbre de la OTAN en Madrid. Para aquella histórica ocasión, optó por un vestido de lunares negro y blanco, con un corte flamenco muy marcado. Lo llevó para un encuentro con la entonces primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, en el Palacio de la Zarzuela. Este exquisito traje bicolor lo recicló y lo lució en un viaje oficial a Angola que hizo en febrero del año siguiente, en 2023.

Cuatro meses después, en junio del citado año, para el Día de las Fuerzas Armadas celebrado en Granada, la Reina eligió una falda floral también diseñada por Hidalgo.

2. Cherubina

La reina Letizia, de Cherubina, junto a Isabel II y el rey Felipe VI en Windsor. Gtres

La primera vez que la reina Letizia eligió a Cherubina fue para un momento muy especial: el 21 de junio de 2019, durante la investidura del rey Felipe VI como caballero de la Jarretera en Windsor. Junto a la reina Isabel II, la consorte española lució el modelo Didi, de twill midi con mangas farol y cuello Perkins, junto a una diadema a juego. No sería la última vez que Cherubina se asomase por el vestidor de Letizia.

En noviembre de 2021, en un viaje de Estado a Suecia, Su Majestad estrenó un precioso vestido de Cherubina hecho en doble crepé, de color verde, con escote cruzado terminado uve. Se trataba de un patrón con truco, ya que al estar drapeado en la zona de la cintura, le sentaba de maravilla.

3. Vogana

La reina Letizia, el 12 de octubre de 2022, con vestido de Vogana. Gtres

El debut de Vogana en el armario de la Reina fue el 12 de octubre de 2022, Día de la Hispanidad, cuando apareció en la tribuna real con un vestido midi verde agua de lunares blancos -se trataba del modelo Nanda-, con mangas abiertas y escote alto. Posteriormente lo recicló para la entrega del Premio Cervantes en abril de 2023.

Vogana, firma sevillana dirigida por Carmen de la Puerta, ya era conocida en el vestidor de la Familia Real, pues la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ya había lucido un diseño suyo en 2021, en la entrega de las Medallas al Mérito Civil.

4. Lina 1960

Felipe y Letizia encabezaron la delegación española en la misa por León XIV. Ella lució mantilla de Lina 1960. Casa de Su Majestad el Rey

El pasado 18 de mayo, Letizia lució una mantilla realizada por Lina 1960 para la misa de inicio de pontificado de León XIV en El Vaticano. Este acercamiento con la casa de moda sevillana podría ser el inicio de una preciosa historia de amor fashion. "Se trata de un diseño realizado en tul y bordado en hilo de rayón con el que la Reina estaba muy guapa, muy conforme a su estilo", desveló Mila Montero, hija de la fundadora, ya fallecida, Lina, y directora de la emblemática casa, a Diario de Sevilla.

"Tanto Rocío [su hermana y socia] como yo estamos muy contentas de que la Reina haya elegido una mantilla nuestra. Estamos especializadas en moda y ofrecemos complementos de diseño propio con los que hemos colaborado con maestros artesanos españoles y es un privilegio poder vestir a la Reina para una ocasión tan especial", detalló Montero.

5. Zambonino

Puede que haya llegado el momento. Puede que sea este domingo cuando Su Majestad la Reina vuelva a dar una lección de estilo y visibilidad poniendo el foco en un diseñador del Sur que tiene mucho que decir. Se trata de José Luis Zambonino, admirador del estilo de Letizia y cuyos diseños podrían casar a la perfección con el gusto de la consorte española.

En una entrevista con Magas, Zambonino ensalzó la figura de la Reina al hablar sobre los retratos que Annie Leibovitz hizo de ella y del Rey para el Banco de España. En ellos, Letizia lució un diseño histórico de alta costura de Cristóbal Balenciaga. "Está espectacular. El vestido es una joya que le queda de infarto. Ella es, sin duda, la persona adecuada para llevar algo así", declaró en conversación con esta revista.

La elección de Zambonino para lucir este domingo en los Reales Alcázares sería un acierto, una apuesta más que plausible considerando su gusto por respaldar artesanos locales. Con estos gestos, Letizia, en definitiva, no solo se viste: se alía con la moda para construir relato. Y Sevilla, tan suya como de todos, se ofrece como telón de fondo perfecto para que el vestuario vuelva a hablar por ella.