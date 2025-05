Letizia brilla de blanco, con mantilla y perlas en el inicio del pontificado de León XIV: su look para un día histórico

Letizia ha vuelto a brillar. Junto al rey Felipe VI, ha asistido este domingo, 18 de mayo, a la misa del inicio de pontificado de León XIV en El Vaticano y lo ha hecho luciendo un estilismo digno de quien es: la reina de España.

Para esta especial e histórica ocasión, Su Majestad se ha acogido, como era esperado, al privilège du blanc -el privilegio de poder vestir de blanco ante el papa-, del que sólo disfrutan seis royals en el mundo: la reina emérita Sofía, la Gran Duquesa María Teresa de Luxemburgo, Paola de Bélgica, Matilde de Bélgica, Charlène de Mónaco y la propia reina Letizia. El privilegio de blanco fue concedido por El Vaticano en 1923 a las monarquías que se mantuvieron fieles y mostraron su apoyo a la Iglesia Católica cuando otros reinos se convirtieron al protestantismo.

Volviendo al estilismo de Letizia, cabe destacar que ha lucido, como indica el protocolo, un vestido blanco. Se trata de una pieza de costura de largo midi, con escote asimétrico creado por un precioso drapeado en forma de nudo que va confeccionado en crepe níveo. Lo firma el diseñador español Jorge Redondo, fundador y director creativo de Redondo Brand.

La reina Letizia con vestido blanco y mantilla en El Vaticano este domingo por la mañana. Gtres

Como debía llevar la cabeza cubierta, la Reina ha utilizado mantilla aunque ha preferido no llevar peina. Este accesorio no es de los favoritos de Su Majestad y tan sólo lo ha portado en contadas ocasiones desde que aterrizó en el Palacio de la Zarzuela hace ya casi 22 años. Decidió lucir peina en su primera visita a El Vaticano en 2004, pocas semanas después de su boda con Felipe de Borbón, para su encuentro con Juan Pablo II. No obstante, en viajes posteriores, en 2011 y 2013, prescindió de ella.

La reina Sofía, por su parte, sí que hizo uso de la mantilla española y la peina tanto en inicio del pontificado de Juan Pablo II, en 1977, como en el de Benedicto XVI, en 2005.

La reina Letizia ha estrenado un diseño hecho a medida por la firma Redondo Brand. Gtres

En sus pies, la reina Letizia ha lucido zapatos de tacón sensato en color marrón claro. Como complementos, unos pendientes de oro blanco, brillantes y perlas australianas y brillantes. Por supuesto, no se ha despojado de su inseparable anillo de la firma italiana Coreterno, un regalo de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Felipe y Letizia en El Vaticano

Felipe VI y Letizia este domingo en El Vaticano. EFE

Los reyes Felipe y Letizia viajaron ayer sábado a Roma, donde aterrizaron sobre las 18:30 horas de la tarde. Han sido los responsables de encabezar la delegación española de la que han formado parte también la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro Félix Bolaños, así como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.



Llegaron a última hora del sábado a la Embajada Española en Roma y allí tuvieron un momento para saludar a los curiosos que se agolpaban en los aledaños. En la mañana de este domingo se han desplazado hasta la Plaza de San Pedro del Vaticano donde, a las 10 horas, dio comienzo la misa en la que León XIV recibió el anillo del pescador y el palio, símbolos del poder pontificio.

Unas 150 delegaciones internacionales han viajado hasta Italia después de que el pasado 26 de abril se celebrara en la Plaza de San Pedro el multitudinario funeral del papa Francisco, en el que los reyes de España encabezaron también la delegación española.

No es la primera vez que Felipe VI y Letizia asisten a una misa de inicio de pontificado pues ya lo hicieron, entonces como príncipes de Asturias, a la del papa Francisco el 19 de marzo de 2013. E inauguraron su agenda internacional como reyes con una visita a la Santa Sede, en junio de 2014, donde fueron recibidos por el pontífice. Ahí, Letizia volvió a hacer uso del privilegio de blanco al lucir un precioso traje de chaqueta y falda en el citado tono.



Con los anteriores papas, fueron los reyes Juan Carlos I y doña Sofía quienes asistieron a las misas de inicio de pontificado de Juan Pablo I y Juan Pablo II en 1978 y a la de Benedicto XVI en 2005.

Robert Francis Prevost, de 69 años, nacido en Chicago, se convirtió el pasado 8 de mayo en el 267 pontífice de la historia y sucesor de Francisco (2013-2025), quien falleció el pasado 21 de abril a los 88 años. Tras su elección y el primer mensaje que dio como papa, Felipe VI confió en que su pontificado sea "una verdadera fuente de esperanza para la humanidad".



El rey Felipe destacó también el "hecho histórico" de la elección del nuevo obispo de Roma, no solo por tratarse del primer papa nacido en Estados Unidos, sino también por su fuerte vínculo con Iberoamérica. Y recalcó el deseo expresado por León XIV de "una Iglesia que construya puentes, que fomente el diálogo y que sea siempre portadora de paz".



El Gobierno español ya ha enviado una carta al Vaticano pidiendo una audiencia del papa, León XIV, con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no ha acudido a la misa, al igual que tampoco fue al funeral de Francisco.



En la misiva, el Gobierno invita al papa a que haga una próxima visita a España, algo que no realizó el papa Francisco.