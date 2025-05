Kate Middleton, Charlotte y Sophie de Edimburgo, elegancia royal en el Día de la Victoria: sus looks al detalle

Nueva aparición de la princesa de Gales y empieza a no ser una novedad, pues parece reincorporada casi al completo en sus deberes institucionales. En esta ocasión los Windsor celebran el llamado Día de la Victoria, que conmemora el triunfo sobre la Alemania nazi que marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial. La cita ha sido en Buckingham, con los reyes Carlos III y Camila, Guillermo y Kate Middleton, junto a sus hijos, la princesa Ana y los duques de Edimburgo. Han presenciado un gran desfile militar al que han acudido miles de personas.

Solo faltaba Harry y Meghan, como es habitual, aunque en los últimos días, el hijo menor del monarca ha manifestado su deseo de reconciliarse con la familia en una entrevista concedida a la BBC. "No sé cuánto tiempo le queda a mi padre y no me habla por este asunto de la seguridad. Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleando. La vida es preciosa”, ha dicho. Sin embargo, ese reencuentro está lejos de producirse.

Mientras, la Casa británica sigue con sus quehaceres reales, ajena a otras consideraciones. Este 5 de mayo, hemos visto a la princesa heredera, radiante, con uno de esos estilismos que siempre elige para las ocasiones importantes. Ha escogido un abrigo-vestido en color magenta de Emilia Wickstead que ha llevado en otras ocasiones, con tocado a juego de Sean Barrett y salones de tacón alto en nude firmados por Ralph Lauren. Como joyas unos pendientes de rubíes.

Guillermo, Kate y sus hijos llegando a la ceremonia militar. Gtres

Su hija, Charlotte, fiel a su estilo, ha lucido un abrigo oscuro, con bailarinas acharoladas y un semirrecogido. La pequeña, que cumplió 10 años el pasado 2 de mayo, caminaba junto a sus hermanos, George y Louis, ambos con traje azul y corbata. Los tres han disfrutado mucho con el desfile aéreo que se ha ofrecido. En cuanto a Guillermo, iba uniformado al igual que Carlos III y su tía, la princesa Ana.

Muy elegante iba también Sophie de Edimburgo, aunque con un estilismo mucho más primaveral que el resto, algo que ha llamado bastante la atención. Ha escogido una prenda de cuadros vichy en blanco y rosa pastel de Suzannah London, con tocado a tono de tipo diadema de Jane Taylor y salones altos de Prada. También ha lucido unos pendientes de perlas de la casa francesa Dior y una cartera de mano en color maquillaje.

Los Reyes y Sophie de Edimburgo llegando a la ceremonia militar. Gtres

En cuanto a la reina Camila, ha optado por el azul Klein para un total look con su sello personal, compuesto por abrigo de Fiona Claire, una de sus diseñadoras favoritas, sombrero de Philip Treacy y zapatos de tacón de Eliot Zed. Y para la guinda del look, una pulsera de oro con flores de ágatas de la joyería Van Cleef & Arpels. Finalizado el aco castrense, los Windsor han salido al balcón para saludar a la multitud.

Este Día de la Victoria llega después de unas semanas informativamente muy activas. El monarca ha hablado sin tapujos de lo que ha supuesto para él la enfermedad que padece, definiendo el cáncer como "una experiencia abrumadora y a veces aterradora". También han salido al paso de las últimas declaraciones del duque de Sussex asegurando que sus declaraciones fueron examinadas repetidamente.