La última sorpresa de Máxima de Holanda: un vídeo en el que aparece cantando soul que está conquistando las redes

La esposa del rey Guillermo no deja de sorprendernos… Su carácter divertido y espontáneo ha dejado momentos fuera del protocolo en muchas de sus apariciones públicas: su contagiosa risa es ya habitual, pero también la hemos visto bailando y saltando. La música es su gran pasión y precisamente relacionada con ella es su último e inesperado vídeo. Máxima de Holanda se ha vuelto viral en unas imágenes en las que aparece cantando junto a un grupo de soul formado por mujeres.

Todo sucedió en el concierto del grupo Ladies of Soul formado por cinco poderosas mujeres. Ha sido una de ellas quien ha publicado el vídeo en sus redes sociales, donde se muestra encantada de haber tenido una visitante tan especial entre el público durante su actuación. La reina consorte fue a felicitarlas al camerino y allí se produjo este concierto improvisado.

"¿Cuántas reinas pueden estar en una habitación? Fuertes, juntas, conectadas, ¡el poder de cantar juntas es grandioso, amoroso y sanador! ¡Máxima en todo su esplendor entre nosotras! Por eso amamos a nuestra Reina y nuestra Reina ama a su alma Reinas. Empoderémonos unas a otras al máximo", escribe Trijntje Oosterhuis en su Instagram.

Vestida con un sencillo diseño negro, el pelo semirrecogido y con uno de sus pendientes XXL, Máxima da el do de pecho cantando el clásico We are family, del grupo femenino estadounidense Sister Sledge, que fue lanzada en el año 1979. Entona con soltura el estribillo y su voz no desentona en absoluto: ¡un talento oculto!

El concierto de Ladies of Soul fue un acto privado de la consorte de Países Bajos para cargar pilas y enfrentar otra semana intensa. Este lunes 7 de abril se celebra el tradicional Concierto del Día del Rey en el Teatro Amphion de Doetinchem, que será emitido por televisión el sábado 26 de abril.

Mientras todo esto sucede, los Orange-Nassau son noticia por otros motivos. La princesa Amalia se encuentra nuevamente en Madrid, donde va a inaugurar un jardín de tulipanes en el Palacio de Oriente, pero el evento ha sido anunciado en la agenda oficial de la Casa Real holandesa, al parecer por motivos de seguridad. Queda claro es que la unión de la heredera al trono con España cada día es más fuerte.