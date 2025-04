Mary de Dinamarca y Brigitte Macron, dos looks de gala opuestos en París: delicadeza floral frente a brillo

Los reyes de Dinamarca han viajado a Francia en una visita de Estado que durará desde el 31 de marzo al miércoles 2 de abril, así que el desfile de outfits ya ha comenzado. Este viaje se realiza para fortalecer las estrechas relaciones históricas y bilaterales entre ambos países. Federico X y su esposa están acompañados de una gran delegación empresarial danesa centrada en la resiliencia europea en defensa, energía y salud.

La hoja de ruta comenzó con la recepción oficial a su llegada por el presidente francés, Emmanuele Macron, y su esposa. Por la tarde, se produjo la tradicional cena de bienvenida en el Palacio del Elíseo, donde pudimos ver el primer look de gala de Mary. Y no defraudó porque, además, se vistió de reina con una de esas propuestas ensoñadoras, que contrastaba con el estilo elegante y glamouroso de su anfitriona, Brigitte Macron.

La Reina apostó por los colores pastel con un dúo de estreno ideal, compuesto por una blusa blanca semitransparente de cuello alzado y mangas abullonadas, de la firma australiana Clea, y una falda larga con volumen de talle alto y estampado floral del diseñador danés Lasse Spangenberg Copenhagen. Una propuesta muy primaveral que combinó con unos pendientes largos con aguamarinas, topacios y diamantes de Ole Lynggaard, de casi 15.000 euros, que lució en todo su esplendor gracias a su recogido bajo.

Los Reyes y los Macron, en el Palacio del Elíseo. Casa Real danesa

No hubo tiara, por supuesto, ya que Francia no tiene monarquía y llevarla no sería adecuado, pero Mary de Dinamarca dejó claro quién llevaba la corona. Muy diferente era el estilismo de la primera dama gala, siempre elegante y glamourosa. Brigitte eligió un precioso vestido azul noche con pedrería y mangas transparentes de la firma británica Jenny Packham, una de las preferidas de Kate Middleton. Los complementos en plateado y el pelo peinado en un moño a media altura. Su brillo contrastaba con el aire bucólico de la consorte danesa.

Por la mañana, durante la recepción de bienvenida en la Corte de Honor del Hotel Nacional des Invalides, los looks de ambas eran más parecidos. La esposa de Federico X se decantó por un dos piezas en blanco roto de Dior, haciendo homenaje al país que visita. Una blazer entallada y una falda midi de vuelo, ambos de estreno, que aderezó con unos salones bicolor de Gianvito Rossi y un discreto tocado tipo diadema en negro de Jane Taylor. Como joyas, el parure de pendientes y broche de perlas del joyero real.

Las dos parejas, en la recepción de bienvenida. Gtres

La esposa de Macron también escogió un dúo de chaqueta y falda (corta, por cierto), en su caso de estilo sesentero, marrón chocolate, con botones dorados, y de la firma francesa Louis Vuitton. La sintonía entre anfitriona e invitada era evidente, también entre Macron y el Rey de Dinamarca, que en la cena de estado luciendo trajes oscuros con camisa blanca y corbata. Todo muy protocolario.