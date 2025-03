La foto inédita de Meghan Markle en su época de estudiante: todo lo que revela de su pasado y su presente

Durante los últimos meses (o años más bien) no para de acaparar titulares por una cosa u otra. Este 2025 está siendo especialmente mediático por todos sus proyectos profesionales, pero cuando se habla de ella siempre hay sorpresas. La última, una foto inédita de Meghan Markle que nos muestra cómo era en su etapa estudiantil y cuáles eran sus intereses. La imagen la compartió primero una institución y luego la protagonista la ha subido a su perfil de Instagram.

Aunque la duquesa de Sussex tiene los comentarios de su cuenta desactivados y tampoco se pueden ver los likes, muchos son los que han opinado gracias al post original. ¡Y con cosas bastante positivas, lo que empieza a ser una novedad porque siempre es muy criticada! La publicación de esta imagen llega poco después de que se conozca de que su serie de Netflix, donde comparte rutinas, recetas y otras cosas de su día a día, ha sido renovada para una segunda temporada. Además, pronto estrenará su pódcast.

Y precisamente ese es el motivo por el que la Inmaculate Heart High School de Los Ángeles ha rescatado esa instantánea del pasado, con el fin de felicitarla públicamente por sus últimos logros. Fue tomada en el año 1999 y en ella se ve a la esposa del príncipe Harry posando al lado de una estatua de la virgen de la Inmaculada. Tenía solo 18 años.

Luciendo un sencillo vestido, con una rebeca encima, el pelo suelto y una especie de diadema, Meghan sonríe con cierta timidez. Este centro es una escuela católica femenina, independiente y preparatoria para la universidad que, según se explica en su página oficial, se dedica a la vitalidad intelectual, el crecimiento espiritual, la fortaleza moral y el desarrollo socioemocional de sus estudiantes.

Su ideario tiene como base crear excelencia académica y creatividad "en un entorno que empodera a las alumnas para convertirse en mujeres de gran corazón y recta conciencia. Desde nuestra fundación en 1906, todas ellas han asumido un compromiso de por vida con el servicio compasivo, el liderazgo y los valores humanitarios".

La propia Markle habló de su paso por el Corazón Inmaculado en su documental biográfico, asegurando que allí se despertó su conciencia social y sus ideales de igualdad y feminismo que han inspirado su labor posterior. Ahora, gracias a Instagram, podemos comprobar cómo era en aquella época. No es la única foto del pasado que ha compartido últimamente. Con motivo del Día Internacional de la Mujer subió a su perfil un precioso momento de su infancia junto a su madre en blanco y negro.

La nuera díscola de Carlos III está viviendo un comienzo de año intenso. El próximo 8 de abril se estrenará el primer episodio de su pódcast, tal y como ella ha anunciado. "Estoy muy emocionada de compartir con ustedes algo más en lo que he estado trabajando: Confesiones de una fundadora. He estado conversando con mujeres increíbles que han convertido sus sueños en realidad y han transformado pequeñas ideas en negocios de gran éxito. Se sinceran, comparten sus consejos, trucos (y tropiezos) y me dejan compartir su experiencia mientras desarrollo mi propio negocio, como siempre. Ha sido absolutamente revelador, inspirador... ¡y divertido! ¿Porque qué sentido tiene si no podemos divertirnos en esta aventura salvaje?", asegura.