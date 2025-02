La foto más especial de Kate Middleton con motivo del Día Mundial contra el Cáncer: su hijo Louis, de 6 años, es el autor

No deja de sorprendernos. Este 2025, ha retomado con bastante fuerza su agenda oficial, sin olvidar lo verdaderamente importante. Así lo demuestra la imagen con la que Kate Middleton se ha sumado al Día Mundial contra el Cáncer y que supone toda una novedad por muchos motivos: la pose y, sobre todo, el autor de la misma. La princesa de Gales se ha dejado fotografiar por Louis, su hijo pequeño, de seis años.

Aparece en plena naturaleza, en penumbra, con los brazos abiertos en señal de recibir todo lo bueno que le espera ahora que la enfermedad ha entrado en remisión, como ella misma se encargaba de anunciar recientemente. El mensaje que acompaña a la instantánea tampoco deja indiferente, una frase con mucho contenido.

"No olvides nutrir todo aquello que se encuentra más allá de la enfermedad", escribe con letras blancas en la segunda imagen del carrusel, entre hojarasca. Se refiere no solo a ella misma, también a la familia, a los seres queridos, que tanto la han apoyado durante muchos meses de sufrimiento e incertidumbre.

Las reacciones no se han hecho esperar y en pocas horas ha alcanzado 140.000 'me gusta' en Instagram e infinidad de comentarios con piropos, sobre todo, para el pequeño que debuta como autor en un día tan importante. Esto no hace más que aumentar la popularidad del pequeño, que siempre hace las delicias de los fotógrafos en sus apariciones públicas con sus muecas y travesuras.

En esta ocasión, Kate ha querido aparecer en segundo plano, de lejos, para darle protagonismo a lo verdaderamente importante, su mensaje para todos aquellos que padecen esta cruel enfermedad. Desde que empezó 2025, la hemos visto visitando el hospital infantil Tŷ Hafan, del que además ha sido nombrada madrina. También sorprendió protagonizando un acto conmemorativo del Holocausto en Londres, acompañada del príncipe Guillermo.

Y quizá uno de sus actos más importantes fue acudir el pasado 14 de enero al hospital donde recibió quimioterapia para agredecer su trato al equipo médico y apoyar a los enfermos ingresados. Solo unos días después lanzaba el comunicado más importante de los últimos tiempos sobre el cáncer que paedece.

"Es un alivio estar ahora en remisión, y sigo enfocada en mi recuperación. Como cualquiera que haya enfrentado un diagnóstico de cáncer sabe que lleva tiempo adaptarse a una nueva normalidad. Sin embargo, estoy deseando tener un año pleno por delante. Hay mucho que esperar con ilusión. Gracias a todos por vuestro continuo apoyo", escribía.

Manifestarse en el Día Mundial contra el Cáncer era un movimiento lógico y se ha adelantado unas horas. El hecho de que haya elegido precisamente una foto realizada por su hijo pequeño le añade emotividad al gesto.