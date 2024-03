Letizia le da una segunda vida a sus pantalones verdes de Hugo Boss en clave dandi, con cinturón y mocasines

Hoy los Reyes juegan en casa. Felipe y Letizia han recibido en audiencia a la delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, (CERMI) integrada por personas con discapacidad y sus familiares, con motivo de la reciente reforma del 49 artículo de la Constitución Española dedicado a las personas con discapacidad.

Se trata de una plataforma de representación, defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad, de más de 3,8 millones de personas, más sus familias. El objetivo es avanzar en el reconocimiento de sus derechos y alcanzar la plena ciudadanía en igualdad de derechos y oportunidades con el resto de componentes de la sociedad.

Este es un tema en el que los Reyes han estado siempre superimplicados, dando su tiempo y trabajo para poder dar visibilidad a esta comunidad que tanto lo necesitan.

["Magistral", "lo mejor que le ha pasado a la Casa Real": Letizia conquista las redes con su último discurso]

Los Reyes han presidido en acto con la delegación de CERMI. Gtres

El acto ha tenido lugar en el salón Magnolia de Zarzuela, donde han podido charlar y conocer de primera mano la situación actual. Un momento tranquilo en el que el look de la Reina ha ido a juego, con un vestuario como el de cualquier mujer trabajadora en un día normal de su jornada laboral.

Si para el acto conmemorativo del 11M eligió un estilismo sobrio, hoy miércoles 13 de marzo ha vuelto a probar con la fórmula que tan bien le funciona. La combinación tenía truco, un pantalón con efecto pierna infinita y un sencillo jersey para que no pierda el protagonismo.

El pantalón no era la única pieza del outfit que era repetido. La primera vez que lo vimos fue en noviembre de 2023 durante un acto celebrado por la Fundación Microfinanzas BBVA sobre cómo combatir la pobreza digital. Ligeramente acampanados, tienen un color esmeralda precioso y están firmados por Hugo Boss. En su estreno los combinó con una blusa blanca, por lo que resaltaban mucho más y lucían más, tacones y sin cinturón. Hoy los ha llevado con un jersey de cuello redondo negro, muy bonito, pero que entre la poca luz que había en la sala y el tono, hacían que perdiera lustre.

En cuanto a los complementos, Letizia ha marcado cintura y ha calzado uno de los mocasines a las que se ha vuelto adicta. Esta vez son un modelo de Hugo Boss llamado Kris, con una suela estilo track XXL y que lleva el logo de la firma en la parte delantera. Ya sabemos que la Reina se ha bajado de los tacones y está buscando la fórmula perfecta para no perder elegancia y este modelo es ideal para eso.

Como la cita era en Zarzuela, no ha llevado ni abrigo ni bolso, pero sí ha elegido joyas: los pendientes de esmeraldas de Gold&Roses que iban a juego con los pantalones. Se llaman Jardín de Aire y están realizados en oro rosa de 18 quilates, diamantes y esmeraldas. Su precio es de 1.885 euros.

Letizia saluda a uno de los invitados a la audiencia. Gtres

No podemos decir que es un look que vayamos a recordar siempre, no va a salir en ningún ranking de alguna revista de moda, pero no siempre llevamos tiara ni galas y seguimos siendo igual de Reina.