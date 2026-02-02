Ya es oficial: quienes hayan tenido hijos en 2024 podrán disfrutar de 2 semanas extra de permiso por nacimiento

Aunque la natalidad en España se mantiene en mínimos, con un descenso del 0,8 % según los últimos datos, las familias con hijos superan aun así los 6,3 millones. Para todas esas unidades familiares, y especialmente para padres y madres recientes, este año trae un cambio importante: tres semanas nuevas de permiso por nacimiento y cuidados, completamente remuneradas.

Esta novedad fue confirmada este 2026 por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dentro del marco de la nueva Ley de Familias. Lo relevante es que no solo beneficia a quienes sean padres a partir de ahora, sino también a quienes hayan tenido hijos entre el 2 de agosto de 2024 y el 30 de julio de 2025.

Para ellos habrá dos semanas extra de baja remunerada que ya pueden solicitarse desde el 1 de enero de 2026. En el caso de las familias cuyo bebé nació en 2024 o principios de 2025, los progenitores también podrán acogerse a este permiso adicional para cuidar de su hijo.

Un descanso voluntario que, en familias monoparentales, puede ampliarse hasta cuatro semanas y disfrutarse hasta que el menor cumpla los ocho años, como recoge la web de la Seguridad Social. Ampliación que, como recuerda Alexandra (@alexandradipa28 en TikTok), profesora y creadora de contenido especializada en maternidad, implicará un cambio significativo.

"El Gobierno acaba de aprobar la ampliación de la baja por maternidad y paternidad en España porque desde el año 2026 cada progenitor tendrá derecho a una baja de 19 semanas totalmente remuneradas y pagadas al 100 % por la Seguridad Social", comienza explicando.

👶✨ ATENCIÓN MAMÁS Y PAPÁS 📜 El Gobierno ha ampliado la baja por nacimiento en España: ✅ Desde 2026, cada progenitor tendrá 19 semanas pagadas al 100% ✅ En familias monoparentales: hasta 32 semanas pagadas 🍼 De esas semanas: 🔹 6 son obligatorias tras el nacimiento 🔹 El resto se pueden usar de forma flexible ⭐ NOVEDAD: 2 semanas extra se pueden disfrutar hasta que tu hijo cumpla 8 años ⏰ Y lo más importante: 📅 Esto también vale si tu bebé nació en 2025 (o desde el 2 de agosto de 2024). 💰 Todo pagado al 100% por la Seguridad Social 📌 Guarda este vídeo y compártelo, porque esta info puede darte semanas extra de baja pagada 👀💸

De esas 19 semanas, explica, "17 de esas semanas de tu permiso es totalmente obligatorio disfrutarlas después de haber tenido el nacimiento de tu hijo o hija. Pero el resto de semanas que te tocan podrás disfrutarlas de forma flexible".

Hasta ahora, el permiso por nacimiento era de 16 semanas. "Actualmente se han añadido varias hasta llegar a 19. Concretamente nos han ofrecido tres semanas de más. Muy importante mencionar que estas semanas de más que se han añadido, se podrán disfrutar hasta que nuestro hijo tenga los 8 años de edad", aclara Alexandra. Es importante destacar, que de estas semanas 17 son de permiso estándar y 2 adicionales.

Esta flexibilidad da margen para adaptar el permiso a necesidades familiares: "Tú vas a ser el encargado de saber decidir cuándo las vas a querer utilizar. Si acabas de tener a tu hijo y quieres coger las 16 semanas y aun así quieres alargarlo hasta las 19, lo podrías hacer", asegura.

Sin embargo, en el caso de aquellas personas que prefieran no disfrutar todas esas semanas seguidas, también tendrán la opción de guardarlas: "Si eres una persona un poco más conservadora, también puedes dejar esas dos semanas extra guardadas y recuerda gastarlas antes de que tu hijo haya traspasado los 8 años porque si no las perderás".

La nueva norma también contempla mejoras para las familias monoparentales. "A estas familias se les ofrece un total de 32 semanas totalmente pagadas. Si tuviste a tu hijo o hija en 2025 podrás hacer uso y disfrute de esas semanas adicionales, esta ley se aplica incluso a los nacimientos que hubo en el año 2024", concluye.