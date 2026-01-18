Ni heredar ni donar la casa familiar: esta es la forma legal de pagar menos impuestos al recibir la casa de tus padres

España es un país donde hay una gran mayoría de propietarios de viviendas y eso también implica que tarde o temprano, muchos serán también herederos. De hecho, según Eurostat, cerca del 80 % de los españoles reside en una casa de su propiedad y esto significa que una gran parte del parque inmobiliario nacional acabará pasando de padres a hijos, con todo lo que eso implica.

Y es que, heredar una vivienda no es solo una cuestión de valor emocional o patrimonial: también supone asumir una larga lista de trámites, impuestos elevados y, en ocasiones, enfrentarse incluso a tensiones familiares. Un escenario ya de por sí complicado, en el que es aconsejable siempre ponerse en manos de un experto en herencias antes de enfrentarse a un proceso que puede llegar a convertirse en un verdadero quebradero de cabeza.

Concretamente, poner en la herencia la casa familiar para los hijos es una de las decisiones financieras más delicadas para los que la reciben y habitualmente genera todo tipo de dudas. ¿Es aconsejable recibir la herencia directamente cuando los padres fallecen? ¿Es mejor la donación en vida? ¿Hay algún tipo de fórmula que permita pagar menos impuestos?

Sobre una de estas fórmulas para reducir impuestos al recibir la casa familiar, advierte la asesora financiera Sofía Auñón en uno de sus vídeos compartidos en Instagram. Sofía explica que el principal inconveniente está en la revalorización del inmueble.

"Si tus padres llevan mucho tiempo viviendo en esa casa, probablemente su valor se haya incrementado", comienza advirtiendo la experta. Y es que, en el momento en el que el hijo o hija herede esa casa familiar y si más tarde decide venderla tendrá que pagar impuestos elevados por esa diferencia entre el valor al que fue comprada y el valor al que se vende.

Un escenario muy habitual en el que Auñón propone otra alternativa más beneficiosa fiscalmente: "¿Qué opciones tenemos para no tener que pagar impuestos? Abrir un fondo donde tus padres tengan la propiedad y en el que tengan un usufructo vitalicio y que a ti te pongan como beneficiario del fondo".

Esto implicará que los padres continuarán siendo propietarios legales de la casa familiar y podrán vivir en ella, alquilarla o tomar cualquier decisión sobre la vivienda mientras vivan. El hijo, quedará designado como beneficiario del fondo y cuando los padres fallezcan la vivienda pasará a su nombre sin tener que hacer frente a la misma carga fiscal que en una herencia tradicional.

"Esa es una manera de ahorrarse impuestos y a su vez de generar riqueza generacional", asegura la asesora financiera. Y es que, con esta alternativa se podría reducir en algunos casos el impacto fiscal cuando se transmita la propiedad y también cuando se proceda a su futura venta, a la vez que protege la vivienda mientras los padres están vivos.

¿Es efectiva esta forma de heredar?

La realidad es que la efectividad de este método dependerá siempre de las circunstancias personales, del valor de la vivienda y del lugar donde se tribute. Como ventajas fiscales encontramos que dividir la propiedad permite que cada parte tribute por un valor menor. El usufructo, por ejemplo, se calcula con una fórmula específica, lo que reduce el valor fiscal de lo que se transmite. Esto puede resultar útil para ciertas donaciones o herencias.

Además, cuando se hereda la vivienda habitual de los padres, existe una bonificación importante en muchas comunidades autónomas. Lo que ya facilita mucho heredar sin necesidad de estructuras más complejas.

Sin embargo, aunque seguir esta fórmula puede ofrecer ventajas fiscales, otros expertos en fiscalidad advierten de que seguir esta estrategia en vida puede implicar pagar en IRPF por ganancia patrimonial y, además puede haber plusvalía municipal y Donaciones para el hijo. Por ello, no siempre es más barato que heredar directamente del fallecido.

Además, en muchas CCAA (Madrid incluida) las bonificaciones de Sucesiones entre padres e hijos son tan altas que la herencia directa de la vivienda habitual ya casi no paga impuesto, por lo que montar un fondo puede no suponer un gran ahorro en esos casos y sí generar costes notariales, registrales y de gestión.

Crear un fondo con la propiedad puede ser especialmente beneficioso cuando el patrimonio es elevado o cuando se quiera reducir conflictos entre varios hijos. Por ello, antes de crear un fondo es muy recomendable hacer números con un notario o asesor fiscal que pueda revisar tu caso en particular.