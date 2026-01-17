Confirmado por la ley de trabajadoras: si tienes hijos menores de 12 años, puedes adaptar tu jornada laboral

En España, la mitad de los trabajadores tienen dificultades para conciliar vida laboral y familiar, según informes recientes, aproximadamente el 50 %. A estos datos se une otro porcentaje significativo de personas (más de 507.000 en 2025) que trabajan a tiempo parcial por cuidados. Una evidencia más de que la conciliación sigue siendo un gran reto.

Pero a estos datos se unen los que aporta la Fundación Adecco y que señalan una de las principales dificultades para miles de mujeres en España, concretamente un 91% de las mujeres desempleadas al frente de una familia monoparental no encuentran una jornada laboral compatible con la conciliación familiar.

Sin embargo, en este contexto hay leyes que pueden dar un poco de respiro a esa dificultad evidente en la conciliación laboral y familiar. Y es que, cuando en casa hay un niño o niña menor de 12 años la ley contempla en el artículo 34 y en el apartado octavo del Estatuto de Trabajadores que cualquier trabajador tiene derecho a pedir cambios en su jornada laboral, ajustando el horario, repartiendo las horas de otra forma o incluso teletrabajar para poder conciliar mejor su vida laboral y familiar.

Adaptaciones que, según el Estatuto de Trabajadores, "deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa". Una norma que los trabajadores interesados tendrán derecho a efectuar hasta que el hijo/a o hijos cumplan doce años.

Una opción útil para aquellas personas que necesiten más tiempo para cuidar de sus hijos y que en el caso de adaptación de jornada no implicaría perder sueldo. Aquí es donde pueden surgir las complicaciones, ya que aunque el trabajador puede solicitar el horario que le venga mejor, la empresa puede negarse si tiene razones justificadas, tras lo que comenzará un período de negociación entre la empresa y el trabajador.

Y es que, en el caso de que la empresa se niegue y alegue motivos organizativos o económicos, el trabajador se vería obligado a acudir a los tribunales para hacer valer este derecho.

Esta es una de las razones por las que muchos trabajadores se quedan simplemente con la reducción de jornada en vez de solicitar la adaptación de jornada. Una opción que también permite mejorar la conciliación laboral y familiar, pero en este caso reduciendo las horas de trabajo y con su correspondiente reducción proporcional del salario. En este caso, la empresa está obligada a concederla.

Qué hacer si te rechazan la adaptación de jornada

Tanto si la empresa se niega a adaptar el horario sin una razón justificada o a adaptar esa reducción de jornada a un horario afín a las necesidades del trabajador, el trabajador puede acudir a los tribunales. Para ello, debe presentar una demanda en el Juzgado de lo Social en un plazo máximo de 20 días hábiles desde que recibió la negativa.

Estos casos se resuelven con rapidez, ya que tienen prioridad. Si el juez considera que la empresa no ha argumentado bien su rechazo, obligará a conceder la adaptación. En cambio, si queda demostrado que el cambio perjudica seriamente la organización del trabajo, la petición será desestimada.

Otras formas de conciliar

Con la digitalización y la reforma laboral, el teletrabajo se ha convertido en una opción real para muchos empleados. Si el puesto lo permite, pedir trabajar desde casa total o parcialmente puede facilitar la conciliación sin necesidad de cambiar turnos.

Además, muchos convenios colectivos incluyen medidas de flexibilidad horaria, como horarios de entrada y salida amplios o la opción de acumular horas para disfrutar de días libres. Por eso, antes de solicitar un cambio, conviene revisar el convenio de la empresa ya que puede ofrecer soluciones adicionales sin necesidad de ir más allá.