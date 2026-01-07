Rocío, autónoma y madre: "Con riesgo de aborto el Estado solo me concedió dos semanas de baja y 200 €"

Ser autónomo en España dista mucho de ser una elección sencilla. Y es que, cada vez más trabajadores por cuenta propia utilizan sus redes sociales para visibilizar los retos y desigualdades que enfrentan mes a mes: desde una presión fiscal y una cuota de autónomos que no deja de aumentar hasta unas condiciones que, en muchos casos, están muy lejos de las que disfruta cualquier otro trabajador.

Una de las voces es la de Rocío Chipont, asesora financiera y experta en el sector inmobiliario, quien hace unos meses denunciaba en uno de sus vídeos de TikTok una situación especialmente preocupante. A pesar de que su médico le prescribió reposo absoluto por riesgo de aborto, el Estado no le reconoció su derecho a una baja médica acorde a las circunstancias.

Una situación que cada vez más mujeres autónomas denuncian, quienes a menudo se encuentran sin la protección mínima que cabría esperar en un caso de riesgo médico durante el embarazo. "El Estado, o sea, mi jefe, no considera que esto sea un embarazo de riesgo", denuncia con crudeza en su testimonio.

Según relata, la Seguridad Social solo le reconoció dos semanas de baja y le abonó 200 euros como prestación. "El médico me mandó reposo absoluto por riesgo de aborto y, aún así, el Estado solo me reconoció dos semanas", explica. "200 euros es lo que vale la vida de un hijo de autónomo, después de haber cotizado 15 años a la Seguridad Social", lamenta.

Durante ese tiempo, asegura, recibió llamadas periódicas para conocer su evolución y plantear una posible reincorporación: "Me llamaban cada semana para ver si había dejado de sangrar y podía incorporarme a trabajar lo antes posible", señala.

"Podía haber engañado pero ningún médico, funcionario o profesor se merece que yo defraude a la Seguridad Social, aunque ganas no me faltaban", reconoce la autónoma.

A su juicio, el sistema deja a las trabajadoras por cuenta propia en una posición ambigua, en la que cualquier decisión recae exclusivamente sobre ellas. "Hiciese lo que hiciese, la culpa siempre iba a ser mía: si volvía a trabajar era porque yo quería y si me quedaba en casa era porque yo quería", lamenta.

Finalmente y pese al riesgo que presentaba, optó por reincorporarse al trabajo, pese a las secuelas físicas y la carga emocional que aún arrastraba. "Decidí irme a trabajar con la culpa mental que eso conlleva", afirma. Un caso que va más allá de su caso individual y con el que Chipont apunta al modelo de protección vigente para los autónomos:

"¿Dónde está mi jornada laboral de 37 horas? ¿Dónde está mi baja de maternidad? ¿Dónde está mi baja cuando realmente se necesita?" cuestiona en el vídeo. Una denuncia que esta experta concluye con una reflexión contundente: "¿Por qué el Estado que es mi jefe puede hacer conmigo como trabajador lo que quiera? ¿Realmente vale ser autónomo en España? No sé, dímelo tú", concluye.