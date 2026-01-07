Giorgia, madre de 10 hijos: "Solo en comida gastamos 600 € a la semana y con el resto de gastos, 5.000 al mes"

En España se estima que hay más de 850.000 familias numerosas reconocidas, es decir, con tres hijos o más. Los datos, actualizados para el período 2024-2025, reflejan que la mayoría de estos hogares están formados por tres o cuatro hijos, siendo los modelos más habituales. Unas cifras que contrastan con la baja natalidad general y con los crecientes desafíos económicos que afrontan muchas familias en nuestro país mes a mes.

Precisamente por eso, estos hogares suelen generar curiosidad, especialmente en lo relativo a cómo se organizan en el día a día, cómo distribuyen gastos y, sobre todo, cómo logran ahorrar. Ya que si para una pareja sin hijos o con uno o dos, llenar la nevera ya supone un esfuerzo importante, en familias numerosas la gestión del presupuesto se convierte en todo un ejercicio de equilibrio constante.

Y si no que se lo digan a la pareja formada por Giorgia Mosca y Mirko Montagna, quienes han conseguido formar una familia de nada menos que 10 hijos. Esta familia italiana asegura que han sido muchos quienes les han llamado "locos" por ello, pero a pesar del enorme sacrificio diario que esto implica son "una familia feliz y alegre".

Lejos de la imagen que algunos puedan asociar a este tipo de familias, aseguran que no son millonarios ni viven de ayudas: "Para nada, ni siquiera somos ricos como dicen algunos. Venimos de familias sencillas y nuestros padres ni siquiera nos ayudaron mucho económicamente", aseguran en Corriere della Sera.

Mientras Mirko trabaja como mecánico en un taller familiar, Giorgia cuida a los diez niños y se encarga de la contabilidad del negocio y de las redes sociales. Aseguran que a pesar de que su tiempo libre es escaso intentan aprovecharlo al máximo.

El gasto mensual

Pero lo que más ha llamado la atención de sus seguidores es el desglose de sus gastos cotidianos. Y es que, el presupuesto ronda los 5.000 euros al mes entre hipoteca, alquiler del taller, colegio y manutención.

"Solo en la comida gastamos entre 500 y 600 euros a la semana. Intentamos ahorrar en todo, la ropa que compramos es barata. En total, el presupuesto mensual, incluyendo la escuela y la manutención, ronda los 5.000 euros", aseguran.

Más allá de los gastos, si hay algo que define a esta familia numerosa es la organización. "No puedo negar que nuestros días son intensos y agotadores. La nuestra es casi una organización militar", reconoce Giorgia. La rutina empieza mucho antes de que amanezca.

"Mi marido siempre se despierta sobre las 3:30 para ir a trabajar. Por la noche consigue hacer muchas más cosas sin que lo interrumpan los clientes. Llega a casa sobre las 7:10 para llevar a los pequeños al colegio".

En cuanto a los hijos, mientras los mayores ya son capaces de organizarse por su cuenta, el resto sigue un horario muy bien calculado. "Yo me despierto a las 6:30, despierto a los tres niños, baño y visto a los pequeños. El resto son más independientes y tienen despertador", cuenta Giorgia. El reparto de tareas continúa con Mirko, quien se encarga de llevarlos al colegio.

La importancia de la organización

Una logística que requiere organización y energía y que refleja que, más allá del número, ser familia numerosa implica una organización casi milimétrica desde que empieza el día. A pesar de todo, Giorgia y Mirko no tienen dudas sobre el camino que han elegido.

"Entiendo que es una decisión inusual, pero es nuestra decisión y nos hace felices. No le hace daño a nadie. Claro, esta es una sociedad que no te ayuda a tener hijos. No hay apoyo. Pero creemos en ella, de verdad queríamos esta familia numerosa".