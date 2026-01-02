Eva, madre española, acerca de la ayuda de 2.400 € al año por hijo: "Con 200 € al mes no tengo ni para llenar la nevera"

El Gobierno de España continúa estudiando la implantación de una nueva prestación familiar de 200 euros mensuales por cada hijo o hija menor de 18 años a cargo. Se trataría de una ayuda de carácter universal, ya que no estaría condicionada a los ingresos de la unidad familiar y con la que el Ejecutivo busca combatir la desigualdad desde la infancia mediante un ingreso mínimo por crianza.

La propuesta llega en un contexto especialmente delicado. Y es que, desde 2024, la pobreza infantil no ha dejado de crecer en España, hasta el punto de que el 29,2 % de los hogares con menores vive por debajo del umbral de la pobreza.

A esta realidad se suman las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar y la subida generalizada del coste de vida, que sigue tensionando la economía de muchas familias.

Por el momento, esta ayuda se sigue en 2026 en fase de estudio y fue anunciada por el Gobierno en una declaración institucional por el Consejo de Ministros con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Sin embargo, la medida no termina de convencer a una parte de las madres y padres que consideran insuficiente el alcance real de la prestación.

Una de las voces críticas es la de Eva Matsa, que ha expresado su opinión en uno de los vídeos de su canal de TikTok, donde cuestiona el impacto real de esta ayuda en el día a día de las familias. "Si tienes hijos el Estado te va a dar una ayuda de 2.400 euros por la nueva prestación universal por crianza. 2.400 eurazos son una friolera de 200 euros al mes", ironiza.

Aunque reconoce el gesto, Eva considera que la cuantía se queda muy corta: "Sí gracias pero ¿qué hago yo con 200 euros al mes?". En su opinión, el problema va mucho más allá de una ayuda económica puntual y apunta directamente a la falta de políticas estructurales.

"Si me pones primero un permiso de maternidad digno porque con 16 semanas no tenemos ni para empezar, queremos un año", reclama. La creadora de contenido también pone el foco en la conciliación, una de las grandes asignaturas pendientes.

Falta de conciliación real

"¿Qué te parece si empezamos a hablar de conciliación real? Que mi hija se pone enferma y estoy cagada porque tengo que montar un tetrix de horarios que ni el mejor de los matemáticos, porque es que a veces no sale", explica, reflejando una situación común para muchas familias.

Además, plantea otras posibles soluciones para aliviar la presión económica: "También podríais hacer otra cosa: subir el salario mínimo para que a todos se nos hinche un poco más el sueldo o bajar un poco la vida porque la vida sube pero el sueldo está igual desde hace años".

Su conclusión es clara: "No, con 200 euros no nos tienes contentos, no hay ni para empezar que como está la compra no lleno ni el carro", concluye.

Una prestación que sigue en fase de estudio pero que muchas familias ven como una ayuda económica puntual y que difícilmente puede compensar la falta de conciliación, los salarios estancados y el encarecimiento constante del coste de vida.