Vero, madre de 6 niños: "Con este sistema para hacer la compra hemos ahorrado 800 euros al mes y mucho tiempo"

El precio de la cesta de la compra en España se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza para muchas familias. Productos básicos como los huevos se han encarecido un 30 % en el último año, según el Instituto Nacional de Estadística.

Una subida a la que se suman también la carne de vacuno, el pescado y otros alimentos esenciales, haciendo que llenar la nevera sea cada vez más costoso.

Esta es una de las razones por las que cada vez más madres y padres se ven obligados a hacer auténticos malabarismos para ajustar su lista de la compra al presupuesto familiar y tratar de ahorrar lo máximo posible.

Una de las referentes en este terreno es Vero, conocida en YouTube como @finanzasenpaz que comparte en sus vídeos consejos prácticos para mejorar las finanzas domésticas, especialmente en lo relacionado con la alimentación.

En uno de sus vídeos, explica el sistema que utiliza para organizar la compra semanal. Una estrategia que, según cuenta, les ha permitido ahorrar más de 800 euros al mes en comida sin renunciar a una alimentación completa y saludable.

Sistema simple para ahorrar en la compra

Una de las claves, según cuenta, es evitar uno de los errores más comunes: ir varias veces al supermercado cada semana. "De las peores cosas que hay para tu bolsillo es ir corriendo al supermercado cada vez que te hace falta algo para hacer la comida y peor aún si vas con hambre", advierte.

Una dinámica que a esta creadora de contenido le pasaba una y otra vez: "Iba al supermercado unas tres o cuatro veces a la semana como mínimo y hoy en día cuando me despisto y no hago el sistema que te voy a explicar, me vuelve a pasar".

Método de ahorro en 7 pasos

Su método se basa en la anticipación y la planificación semanal: " Si lo aplicas irás a la compra lo justo y necesario, no desperdiciarás alimentos y gastarás nada más y nada menos que lo previsto", asegura.

Además, podrás saber lo que tendrás para comer cada día de la semana. Esto es algo que te permitirá adelantar las preparaciones de las comidas, "pudiendo comer más sano, ya que evitarás el pedir a domicilio".

Revisar lo que ya se tiene: Primero toca revisar la nevera, el congelador y la despensa para apuntar todo lo que hay en una lista.

Primero toca revisar la nevera, el congelador y la despensa para apuntar todo lo que hay en una lista. Crear un menú completo: Incluiremos desayunos, meriendas, comidas y cenas teniendo en cuenta lo que ya tenemos.

Incluiremos desayunos, meriendas, comidas y cenas teniendo en cuenta lo que ya tenemos. Hacer una lista de lo que falta: Haremos una lista con los ingredientes que nos falten para estas recetas.

Haremos una lista con los ingredientes que nos falten para estas recetas. Comprar solo lo necesario: Iremos al supermercado y haremos la compra solamente con lo que tenemos en la lista, no más.

Iremos al supermercado y haremos la compra solamente con lo que tenemos en la lista, no más. Adelantar las comidas principales: Después adelantaremos las preparaciones de al menos las comidas principales.

Después adelantaremos las preparaciones de al menos las comidas principales. Congelar las preparaciones: Congelaremos lo que hayamos hecho en el congelador.

Congelaremos lo que hayamos hecho en el congelador. Repetir cada semana: Solo tendremos que repetir esto semanalmente.

Además, Vero ofrece consejos para quienes tienen más dificultades para mantenerse dentro del presupuesto: "Si te cuesta mucho no salirte del presupuesto, te recomiendo que utilices la compra online. Otra opción es que vayas a tu súper de siempre pero con el dinero justo en efectivo y sin tarjetas. Otra cosa importante es que no vayas nunca a hacer la compra cuando tengas hambre".

También recuerda que permitirse algún pequeño capricho no solo es posible, sino aconsejable: "De vez en cuando puedes darte algún capricho para celebrar que lo estás haciendo bien". Y si en un mes no se llega al objetivo, no pasa nada: "Para la semana siguiente, replantea recetas que se ajusten mejor a tu presupuesto y una vez al mes haz una revisión más en profundidad de tu nevera, congelador y despensa".

La inteligencia artificial como aliada

Como novedad, Vero y su familia han empezado a incorporar la tecnología para optimizar aún más el proceso: "También utilizamos la inteligencia artificial de ChatGPT para llevar esto al nivel siguiente. Le pediremos que nos haga un menú, incluyendo desayunos, meriendas, comidas y cenas", confiesa.

Para poder aplicarlo en nuestra lista de la compra y menús, Vero explica que "le diremos si en nuestra familia hay casos específicos de intolerancias, alergias o problemas médicos que necesiten una dieta en especial. Le diremos lo que tenemos en casa y le pediremos que nos haga en base a esta información un menú semanal, una lista de la compra y que nos diga cómo vamos a organizar las preparaciones para cocinarlo todo en un día o dos", concluye.