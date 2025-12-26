Confirmado por Hacienda: quienes vivan con un familiar mayor de 65 años podrán deducirse hasta 2.550 €

En muchos hogares españoles hay al menos una persona que asume la atención diaria de un familiar mayor de 65 años que convive en la misma vivienda. Así lo indican los últimos datos del Imserso, que reflejan cómo el cuidado de los mayores continúa dependiendo, en gran medida, del entorno familiar. A pesar de la existencia de centros especializados, son las mujeres quienes a menudo siguen asumiendo la mayor parte de esta carga, según evidencian diferentes estudios demográficos.

Aunque una parte de los mayores de 65 años cuenta con apoyo en casa, ya sea por parte de familiares o de profesionales contratados para ayudar en el día a día, el peso de los cuidados sigue siendo cada vez más difícil de sostener.

Especialmente para quienes pertenecen a la llamada "generación sándwich", que debe ocuparse al mismo tiempo de sus padres y de sus hijos. Así lo señala el último informe del Observatorio Cinfa de los Cuidados, que advierte del desgaste que arrastra este modelo familiar.

En medio de esta realidad, existe una ayuda fiscal poco visibilizada que podría aliviar la carga económica de muchas familias cuidadoras. Se trata de una deducción en la declaración del IRPF que permite precisamente desgravar hasta 2.559 euros por cada persona mayor de 65 años que conviva en el domicilio familiar.

Una medida que, pese a su impacto, sigue siendo desconocida para una buena parte de la población. El abogado laboralista Sebastián, conocido en redes como @leyesconsebas, aclara que esta deducción está pensada especialmente para aquellas familias que conviven con uno o varios abuelos.

💰 En España, existe una ayuda fiscal que puede alcanzar los 2.550 euros si convives con una persona mayor. Aunque se aplica a quienes superen los 65 años, la cantidad máxima está destinada a aquellos que tienen 75 años o más. Esta ayuda se incluye dentro de la declaración del IRPF, y su objetivo es aliviar la carga económica de las familias que cuidan y conviven con sus mayores. 👵 Para acceder a esta deducción, la persona mayor debe residir contigo, sin superar un nivel de ingresos establecido por la ley (por lo general, no puede presentar declaración de forma individual). Además, es necesario compartir domicilio la mayor parte del año y no haber percibido ayudas similares que excluyan esta prestación. Cada caso se estudia de manera individual, verificando los requisitos de convivencia y parentesco. ✅ Si la persona a tu cargo tiene 65 o más años, ya podrías tener derecho a la ayuda, aunque la cifra más alta (2.550 euros) se otorga a quienes conviven con alguien de 75 años o más. Todo ello busca reconocer la dedicación y los gastos adicionales que supone el cuidado familiar, premiando la colaboración de quien brinda asistencia y atención a sus seres queridos.

"Si vives con una persona de más de 65 años en 2025. Lo más normal y que solemos ver son familias que viven con uno de los abuelos en casa o con los dos, es para ellos que está pensada esta ayuda", explica.

Esta ventaja fiscal está destinada a quienes tienen a su cargo a uno o más ascendientes mayores de 65 años que convivan en el mismo domicilio. Según explica Sebastián, "por cada persona mayor que viva en el hogar familiar se pueden llegar a deducir hasta 2.550 euros de la declaración de la renta". Además, aclara que aunque se aplica a partir de los 65 años, la deducción máxima se reserva para los casos en los que el familiar tiene 75 años o más.

Eso sí, convivir bajo el mismo techo no es el único requisito. Para beneficiarse de esta deducción, el mayor de 65 años debe haber residido en el domicilio familiar durante la mayor parte del año y no superar ciertos niveles de ingresos. En la práctica, suele implicar que no esté obligado a presentar su propia declaración de la renta.

"También es necesario no haber recibido ayudas similares que excluyan esta prestación. Cada caso se estudia de manera individual, verificando los requisitos de convivencia y parentesco", puntualiza el abogado.

El importe de la deducción varía en función de varios factores, como la edad del mayor a cargo. Las cantidades oscilan entre los 1.550 y los 2.559 euros anuales. "Si la persona a tu cargo tiene 65 o más años, ya podrás tener derecho a la ayuda, aunque la cifra más alta (2.559 euros) se otorga a quienes conviven con alguien de 75 años o más", aclara el experto.

Esta medida, tiene como propósito "reconocer la dedicación y los gastos adicionales que supone el cuidado familiar, premiando la colaboración de quien brinda asistencia, atención a sus seres queridos".

Qué se requiere para la ayuda

Para acceder a esta deducción, es importante cumplir con una serie de condiciones específicas. La primera es que el familiar a cargo tenga al menos 65 años o, si es menor, que acredite una discapacidad igual o superior al 33 %. Además, se exige haber convivido con él durante al menos seis meses a lo largo del año.

Otro requisito clave es el nivel de ingresos del ascendiente: no debe superar los 8.000 euros anuales en rendimientos íntegros, sin contar las rentas exentas. Y en caso de presentar la declaración de la renta, sus ingresos sujetos a tributación no pueden rebasar los 1.800 euros.

Cuando varias personas comparten la responsabilidad del cuidado de un mayor en el mismo hogar, el beneficio fiscal no se duplica. La deducción debe repartirse entre todos los convivientes. Para ello, es obligatorio declarar esta circunstancia en el IRPF y aportar pruebas que confirmen tanto la convivencia como el cumplimiento de los requisitos familiares y económicos.

La normativa incluye además otras ayudas similares dirigidas a quienes conviven con personas con discapacidad, aunque no hayan alcanzado la tercera edad. En estos casos, la cuantía puede variar según el grado reconocido: hasta 3.000 euros si la discapacidad está entre el 33 % y el 64 %, y hasta 9.000 euros cuando el grado es del 65 % o más.

Cómo puede aplicarse

Esta deducción no requiere trámites adicionales: se solicita directamente al presentar la declaración de la renta del año que se cumplan los requisitos. Siempre que se haya convivido la mayor parte del ejercicio con un mayor de 65 años y se respeten los límites económicos establecidos, el beneficio puede aplicarse en ese mismo periodo fiscal.

Es la Agencia Tributaria la encargada de comprobar que se cumplan todas las condiciones antes de validar la deducción. Además, si en el hogar residen varios mayores que reúnen los criterios exigidos, es posible aplicar el beneficio por cada uno de ellos, siempre dentro de los límites fijados por la normativa.