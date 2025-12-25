Paula, joven de 24 años, sobre la vivienda en España: "Tengo trabajo y un hijo de 4 pero no puedo independizarme"

España atraviesa un grave problema inmobiliario que dificulta cada vez más el acceso a una vivienda digna, tanto en régimen de alquiler como en la compra de un inmueble. La escalada de precios y la falta de opciones reales están dejando fuera del mercado a muchos sectores de la población, especialmente a los más jóvenes.

Entre las principales causas de esta situación se encuentran la escasez de oferta frente a una demanda en constante crecimiento, el aumento de viviendas destinadas al alquiler turístico, el encarecimiento de los costes de construcción y la actividad especulativa de algunos inversores.

Todos estos factores siguen presionando al alza el mercado inmobiliario, sobre todo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde muchas personas solo pueden acceder a alquileres por habitaciones, viviendas compartidas, contratos temporales o pisos de pocos metros cuadrados a precios desorbitados. En otros casos, la única alternativa que queda a muchos es seguir viviendo en casa de los padres.

Este último es precisamente el caso de Paula, una joven de 24 años que fue entrevistada en la calle durante el programa de 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3. Durante su intervención, confesó que, pese a tener trabajo y ahorros, sigue viviendo con sus padres a pesar de ser madre de un niño de cuatro años.

"Tengo 24 años, tengo un hijo de cuatro años y vivo en casa de mis padres. Intento independizarme pero el mercado está fatal. ¿Qué es lo que está pasando en el sistema para que una persona que trabaja y tiene ahorros no se pueda ir de casa de sus padres?", lamentaba ante las cámaras.

Lamentablemente, el caso de Paula no es una excepción. Cada vez son más los jóvenes que se ven obligados a prolongar su estancia en el hogar familiar o a compartir piso incluso más allá de los 30 años, ante la imposibilidad real de acceder a una vivienda propia.

Esta situación también la vive Raquel, de 30 años, que reside en Madrid desde hace seis años y que, pese a contar con un empleo estable, no ha podido independizarse.

"Vivo en Madrid desde hace seis años y mi situación actual es compartir piso con un total de cuatro personas. Pagamos alrededor de 500 euros cada uno por una habitación y, sinceramente, me parece una situación bastante lamentable, teniendo todos un trabajo fijo y sin poder permitirnos el acceso a una vivienda personal", denunciaba también en el programa.

A estos testimonios se suman cada vez más los de otro sector de la sociedad especialmente vulnerable: los jubilados y personas próximas a la jubilación. Incluso en una etapa que debería estar marcada por la estabilidad y el disfrute tras años de vida laboral, la vivienda se ha convertido también en una fuente de preocupación.

Otro sector vulnerable

Es el caso de José Luis, de 64 años, que se encuentra a las puertas de la jubilación y vive de alquiler. "Estoy a punto de jubilarme, vivo en alquiler y si me suben el precio no llego y comprar no puedo", explica con preocupación.

También Lucía, de 75 años, refleja otra cara del problema. A pesar de tener una vivienda en propiedad, ha optado por mantenerla vacía. "Tengo un piso en propiedad y lo tengo cerrado porque tengo miedo a que entre gente", confiesa, evidenciando cómo la inseguridad y la falta de confianza en el sistema también están influyendo en el mercado de la vivienda.

Una crisis de la vivienda que ha dejado de ser un problema generacional para convertirse en una cuestión estructural que afecta a todos los sectores. Y es que, trabajar, tener ahorros o haber dedicado toda una vida al empleo ya no garantiza ni la independencia ni la tranquilidad residencial.