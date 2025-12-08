Paula, una hostelera española que trabaja en Islandia con su pareja: "Ganamos 6.548 euros y ahorramos 6.100 al mes"

Cada vez más jóvenes españoles deciden abandonar el país en busca de un futuro mejor. El alto coste de vida, la crisis de vivienda y los sueldos bajos están empujando a una generación entera a probar suerte en el extranjero para poder avanzar en su carrera profesional.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en los últimos cinco años más de 60.000 jóvenes nacidos en España se han trasladado a otro país, la mayoría con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años.

Una de ellas es Paula (@paulatado en TikTok), que ha emigrado junto a su pareja a Islandia, donde ambos trabajan en el sector de la hostelería. Para entender su decisión basta con comparar cifras. En España, el sueldo medio de un camarero ronda los 1.292 euros mensuales. En cambio, en Islandia, esta pareja ha conseguido triplicar ese ingreso.

Además, a pesar de pagar el alquiler, cuentan con desayuno, comida y cena incluidos, lo que les permite un importante nivel de ahorro. Sobre este ahorro precisamente es sobre el que empieza hablando esta creadora de contenido en uno de sus vídeos de TikTok. Asegura que este ahorro supera los más de 6.000 euros al mes entre ambos, incluso pagando el alquiler y teniendo algunos gastos de ocio.

La clave, según cuenta, está en las condiciones asociadas a este empleo en Islandia y también porque puede pagar el alquiler a medias con su pareja. "Actualmente mi pareja y yo estamos viviendo en un piso compartido y estamos pagando por una habitación 520 euros entre los dos. Es decir, cada uno pagamos 260 euros que equivalen a 40.000 coronas islandesas", explica. Un importe que, además, les descuentan directamente de la nómina, por lo que asegura que ni siquiera era plenamente consciente de los que pagaban hasta hace poco.

A este coste se suma el de la compra mensual, que apenas asciende a 173,12 euros entre ambos. "Para mí esta es la clave del ahorro", señala. ¿La razón? Trabajan en restaurantes con turnos largos de hasta 12 horas al día, pero con todas las comidas cubiertas: desayuno, comida y cena.

Incluso en ocio, Paula y su pareja también ahorran. "El mes pasado nos gastamos 169,40 euros", cuenta, aunque reconoce que vivir en un pueblo pequeño limita las opciones. Aun así, advierte que Islandia no es barata en este sentido: una cerveza puede costar entre 8 y 13 euros. A eso se suman otros gastos menores, como ropa, que el mes anterior sumaron 44 euros.

Con todo, las cifras finales son sorprendentes. "Mi pareja cobró 3.125,75 euros y trabajó 190 horas. Yo cobré 3.422 euros por 212 horas de trabajo". Tras restar sus gastos mensuales, ambos lograron ahorrar 6.161,05 euros en un solo mes.

Una realidad económica mucho más atractiva que empuja a cada vez más jóvenes españoles a buscar oportunidades fuera del país como única vía para lograr esa estabilidad que en el contexto actual en España es más difícil de encontrar: ahorrar, independizarse o construir un futuro con mayor seguridad. Eso sí, no todo el mundo está dispuesto a asumir jornadas tan intensas ni a empezar de cero lejos de casa.