Raquel, sobre su método de ahorro en pareja para comprar vivienda: "Seguimos la regla del 50/30/20"

La compra de viviendas en pareja en España ya se posiciona como una de las fórmulas más viables para acceder a una casa propia, especialmente en un contexto donde los precios del mercado inmobiliario no dejan de subir. Según datos recientes, este tipo de operaciones representa ya el 74 % de las compraventas en elpaís.

Raquel y Eric, conocidos en TikTok como @conraquelyeric, son un ejemplo de esta tendencia. Han conseguido lo que para muchos jóvenes e incluso parejas parece hoy una misión casi imposible: comprar su propia casa. En uno de sus vídeos, Raquel explica que la clave estuvo en lograr un ahorro sólido, algo que lograron aplicando cinco consejos prácticos que ahora comparten con sus seguidores.

"Cinco tips para ahorrar que pusimos en práctica para comprarnos la casa", resume Raquel. El primero fue tener un objetivo claro: "El primero es tener un objetivo o una meta ara saber si el camino hacia la cima está siendo correcto o no. Obviamente que sea un objetivo realista".

El segundo consejo se basa en el ahorro cotidiano: "Tener una hucha en la entrada de casa y cada vez que entres a casa con una moneda, ya sea en la cartera, en el bolso o en el pantalón, la metes en la hucha y cada tres meses haces recuento y aunque sea poquito todo suma".

También ajustaron pequeños hábitos diarios: "Cambia tus hábitos diarios con acciones pequeñas como por ejemplo ir al super y llevar una bolsa reutilizable cada vez que vayas".

@conraquelyeric El último tip el más efectivo, os lo dice una catalana 🙃 ♬ sonido original - conraquelyeric

Otra medida útil fue abrir una cuenta bancaria a la que no se pudiera acceder fácilmente desde el móvil: "Ábrete una cuenta en el banco que no puedas tocar desde ninguna aplicación, que sea una cuenta de ahorro. No se si os pasará, pero a mí me pasa y a la hora de acudir presencialmente te piensas dos veces el gasto que vas a hacer".

El quinto consejo es aplicar una fórmula clásica de gestión de finanzas personales: "Utiliza el método de ahorro 50/30/20. Nosotros personalmente no siempre cumplimos pero sí que es verdad que te orienta. El 50% de tus ganancias se irán a los gastos básicos (alquiler, agua, luz, comida, gasolina, coche), el 30 % de tu sueldo deberá irse a gastos prescindibles (gym, comidas en restaurantes, cenas, ropa, skincare) y el 20 % sobrante será lo que meteremos en la cuenta de ahorro que no podremos tocar".

Raquel subraya que estos cambios no fueron drásticos ni rígidos: "Estas son las pequeñas cosas que hemos intentado implementar en casa desde que vivimos juntos. Obviamente dependiendo de la temporada porque cada temporada es un mundo y cada situación también. Pero son guías que hemos ido cogiendo como hemos podido, nunca llevándolas al extremo".

Y añade, consciente de que cada caso es distinto: "Obviamente es nuestra experiencia y nuestra situación, que no tiene nada que ver con la del resto. Ojalá os ayude por poquito que sea".

¿Funciona este método para los jóvenes?

A pesar de que el método 50-30-20 es una guía ampliamente recomendada en educación financiera, su aplicación real en España depende mucho del nivel de ingresos de cada persona. De hecho, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio de los menores de 30 años ronda los 1.200 euros netos mensuales en España.

Un contexto económico que complica aún más destinar ese 20 % al ahorro sin comprometer los gastos básicos. Sin embargo, son muchos los expertos en finanzas personales que coinciden en que este método sigue siendo útil como referencia flexible, siempre que se adapte a la situación real de cada persona o pareja, tal y como han hecho Raquel y Eric.