Valeria, joven con 4 hermanos, sobre los descuentos para familias numerosas: "Pago solo 1,12 € por la universidad"

Las familias numerosas en España son más habituales de lo que se piensa. De hecho, según la Federación Española de Familias Numerosas, hay cerca de 800.000 hogares con este reconocimiento oficial. La mayoría de ellos, son familias compuestas por tres hijos, las cuales suponen el 61 % del total.

Les siguen las familias compuestas por cuatro hijos que representan un 16 % y seguidas por las de cinco hijos con un 6 %. Las más escasas son aquellas que cuentan con seis hijos o más, un grupo reducido que representa solo el 5 % de estas familias numerosas.

Y es que, llegar a ese número que supere los seis hijos resulta cada vez más difícil en España, donde el coste de vida y la inflación siguen subiendo y alejándose cada vez más de la evolución de los salarios. Sin embargo, aunque mantener a varios hijos no es tarea fácil, sobre todo en el contexto económico actual, las familias numerosas cuentan con una serie de beneficios y descuentos destinados a aliviar parte de la carga.

Estas ayudas varían según el número de hijos y el tipo de familia, siendo más amplias en los casos considerados de categoría especial, como aquellas con cinco o más hijos. Valeria Gamallo, creadora de contenido, lo explica desde su propia experiencia: "Para quien no lo sepa, yo tengo cuatro hermanos y somos una familia numerosa de categoría especial", comienza.

Entre los descuentos que reciben, Valeria menciona los relacionados con la alimentación y el transporte: "En la mayoría de sitios de comida rápida nos dan descuentos, como un 15 %", comenta. Pero sin duda, uno de los apoyos más significativos está en la educación: "A mí la universidad me sale completamente gratis, solo tengo que pagar 1,12 euros que es el precio del seguro", detalla.

Además, explica que no tiene que preocuparse por pagar segundas matrículas: "Todo el tema de segundas matrículas y demás, tienes que multiplicar por dos lo que pagaste en la primera. Como yo pagué cero, me queda en cero también". Esto, dice, le permite enfocarse en aprender sin la presión económica en mente: "No me siento presionada a aprobar por el dinero, simplemente porque tengo que aprobar por mí misma".

En cuanto al transporte, Valeria destaca que también tienen bonificaciones importantes: "El bono de transporte lo tenemos al 50%. Yo el año pasado estuve pagando 4 euros por el bono de transporte de Madrid, ahora ha subido un poco y pago 6 euros, pero es la mitad de lo que paga la gente normal", asegura.

Lo mismo se aplica en trayectos de larga distancia: "Los trenes y los autobuses nacionales me salen al 50 % de descuento". Y no solo eso, los vuelos también tienen rebajas para estas familias: "Pasa parecido con los vuelos nacionales, si yo cojo un vuelo de aquí a Canarias por ejemplo, me hacen como un 15 % de descuento", concluye.

Descuentos en comida, transporte y compras

Las familias numerosas pueden acceder como explica esta creadora de contenido a rebajas en cadenas de restauración, al igual que también a diferentes descuentos en supermercados. Hay diferentes cadenas de supermercados que ofrecen cupones mensuales de descuento o que incluso permiten ahorrar el IVA en productos frescos.

En el transporte público, los beneficios también son importantes: un 20 % de descuento para familias numerosas de categoría general y ese 50 % que menciona Valeria Gamallo para las de categoría especial, un descuento aplicable en abonos y billetes. Una ayuda que en Madrid se suma además a otros descuentos estatales activos.

Universidad gratuita o rebajada

Otro de los apoyos más relevantes está en el acceso a la educación superior. Las universidades públicas aplican una rebaja del 50 % en la matrícula a estudiantes de familias numerosas generales y una exención total en el caso de categoría especial. Una ayuda que se extiende también a tasas administrativas y servicios universitarios.

Para beneficiarse de estas medidas, basta con presentar el título oficial de familia numerosa en la secretaría del centro o al hacer la matrícula. De esta forma, el coste de estudiar se reduce drásticamente, lo que alivia la carga económica de muchas familias con varios hijos.

Otros beneficios fiscales

Además de los descuentos en alimentación, transporte y universidad, las familias numerosas tienen derecho a deducciones fiscales específicas en el IRPF. La deducción general es de 1.200 euros al año (100 euros al mes), pero en el caso de las familias de categorías especial, esta cantidad se duplica hasta los 2.400 euros anuales.

Desde la reforma fiscal de 2018, la deducción puede incrementarse 600 euros más por cada hijo adicional que supere el mínimo exigido para ser considerado familia numerosa, ya sea general o especial.

También hay que tener en cuenta que la deducción puede repartirse entre varios miembros de la unidad familiar que cumplan los requisitos, o bien puede cederse solo a uno de ellos para que perciba la cantidad completa. Para beneficiarse de esta ayuda, basta con marcar la casilla correspondiente en la declaración de la renta o solicitar el abono anticipado a través de la Agencia Tributaria.