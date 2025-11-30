Confirmado por el Código Civil: "Quienes quieran desheredar a un hijo en España solo podrán hacerlo por 2 causas"

Desheredar a un hijo es posible en España, siempre que concurran algunos de los motivos de peso que marca el Código Civil. En España, se estima que a día de hoy hay alrededor de 600.000 españoles con intención de desheredar a alguno de sus hijos, una cifra que multiplica por más de 400 la registrada en 2014, cuando el Observatorio Jurídico de Legálitas la situaba en apenas 1.300 personas.

Una de las principales causas de ese aumento de los padres que valoran esta opción de desheredar a un hijo, se encuentra una sentencia del Tribunal Supremo de junio del 2014, por la que, se contempla el maltrato físico y psicológico, así como también el abandono y la desatención continuada de los hijos hacia los padres como causa justificada de desheredación.

El problema no es menor. Solo en 2023 se contabilizaron más de 4.400 denuncias por violencia o desatención de hijos hacia sus padres, según datos de la Fundación Amigó en su último informe. No obstante, los expertos advierten que esa cifra representa apenas el 10 - 15 % de los casos reales, ya que la mayoría no se denuncian.

Especialmente cuando se trata de desatención emocional, negligencia o abandono, situaciones difíciles de probar y que suelen quedar fuera del radar del sistema judicial. En este contexto, el abogado Alberto Sánchez explica en uno de sus vídeos de TikTok las dos causas concretas por las que un progenitor puede desheredar legalmente a su hijo en España.

El abogado recuerda que "el Código Civil establece para el derecho común dos causas específicas por las que un progenitor puede desheredar a su descendencia".

Eso sí, advierte que "para que la desheredación tenga efecto, hay que incluirla en el testamento, añadiendo además la causa de desheredación. La primera causa, según explica, es que los hijos "hayan negado sin causa justificada, alimentos a los progenitores" Y aclara que el concepto de alimentos "incluye la alimentación, el vestido y el cobijo".

La segunda causa tiene que ver con el maltrato: "Que los hijos hayan maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra a los padres". En este punto, añade que "ya ha dicho nuestro Tribunal Supremo que el menosprecio y abandono de los progenitores es una causa legal de desheredación, pues se considera maltrato de obra", advierte.

Qué hay que hacer

Para desheredar a un hijo en España, lo primero e imprescindible es hacer testamento ante notario. En ese documento, el testador debe nombrar expresamente al hijo que desea desheredar y explicar cuál es la causa legal que lo justifica y que esta entre las causas reconocidas por el Código Civil.

Es decir, no basta con excluirlo del testamento sin más: hay que dejar constancia clara y fundamentada. Solo así la desheredación tendrá validez legal y podrá sostenerse si alguien impugna la herencia.

Qué efectos tiene desheredar a un hijo

Desheredar a un hijo implica privarlo de su parte de legítima, que es el derecho mínimo que la ley reserva a los herederos forzosos. Por tanto, si la desheredación es válida, ese hijo no podrá reclamar nada de la herencia del progenitor que lo desheredó.

Eso sí, las donaciones hechas en vida al hijo desheredado no se revierten automáticamente. Solo podrían revocarse si el motivo de desheredación también constituye causa legal de revocación de donaciones.

Otro aspecto muy importante, es que aunque se desherede al hijo, su parte de la legítima no desaparece, sino que pasa directamente a sus hijos si hubiera, es decir, a los nietos del testador. Ellos sí conservan el derecho a la legítima, salvo que también exista causa legal para desheredarlos.