Susana, abogada con más de 25 años de experiencia: "No puedes negarle la pensión a tu hijo aunque trabaje"

Custodia compartida y pensión de alimentos o manutención son dos de los aspectos más delicados tras un divorcio, especialmente cuando hay niños menores. Un número de divorcios que el pasado 2024 en España llegó a superar los 86.590 divorcios registrados, con un aumento del 8 % respecto al año anterior y según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Divorcios que en casi la mitad de los casos con hijos menores (49,7 %), los jueces otorgaron la custodia compartida, superando ligeramente a la custodia exclusiva para la madre (46,6 %). Al mismo tiempo, se fijó una pensión de alimentos en el 54,8 % de los divorcios de parejas de diferente género, siendo el padre el pagador en más de la mitad.

Sin embargo, frente a esa creciente corresponsabilidad parental se presentan a menudo muchas dudas por parte de las familias, sobre todo en lo referente a la entrega de la pensión cuando cambia la situación económica de alguno de los miembros y en este caso, de los hijos. Una de las dudas más frecuentes precisamente surge cuando el hijo o hija empieza a trabajar y recibe su primer sueldo: ¿Se puede dejar de pagar automáticamente la pensión en este caso?

Una pregunta a la que recientemente respondía en su perfil de TikTok la abogada especializada en derecho familiar, Susana Capdevila. "En contra de la creencia popular, no puedes dejar de pagarle la pensión aunque empiece a trabajar o reciba su primer sueldo", comienza aclarando la abogada.

Capdevila advierte que esta posibilidad sólo podría valorarse en el caso de haber algún tipo de acuerdo previo aceptado por ambas partes: "Si hubiese un acuerdo o se llegase a algún tipo de acuerdo, no habría problema pero si no hay acuerdo necesitas una resolución judicial que declare que esa obligación de pagar la pensión se ha extinguido", señala dejando claro que no es posible dejar de pagar la pensión de forma automática en estos casos.

Consecuencias de dejar de pasar la pensión

El motivo es que, tal y como se establece en los artículos 142 y siguientes del Código Civil español, la obligación de prestar alimentos a los hijos no se extingue automáticamente con la mayoría de edad ni con el acceso al primer empleo. La jurisprudencia ha venido marcando que solo cuando el hijo alcanza una independencia económica real y sostenida en el tiempo, el progenitor puede solicitar que se revise o extinga judicialmente la pensión. Pero esta decisión nunca es automática: debe ser avalada por el juez.

Además, no todos los ingresos se consideran suficientes. Esto quiere decir, que si el sueldo es eventual, de prácticas o no permite cubrir sus necesidades básicas ni garantizar su independencia económica, el juez podría considerar que sigue existiendo una dependencia económica. Esta es la razón por la que el contexto concreto de cada caso es determinante.

Ante cualquier duda, siempre es recomendable acudir primero a un experto en derecho familiar y acudir siempre a la vía legal para evitar incumplimientos que puedan acarrear importantes consecuencias legales. Sobre todo teniendo en cuenta que el pago de la pensión de alimentos está considerado una obligación legal prioritaria en España.

Interrumpirla sin una resolución judicial o acuerdo previo puede acarrear importantes sanciones, incluyendo embargos o incluso penas de cárcel si se considera un delito de abandono de familia.