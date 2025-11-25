María, jubilada, sobre las tareas en casa con su marido: "No había reparto, era un poquito corto para echar una mano"

El reparto de las tareas de casa en España sigue recayendo, mayoritariamente, sobre las mujeres. Según un estudio de Fedea, la distribución doméstica sigue siendo sumamente desigual y la brecha laboral apenas se reduce, a pesar del aumento de la participación femenina en el mercado laboral. Las españolas dedican 2,5 horas más que los hombres al trabajo doméstico, solo por detrás de Italia.

Esto se traduce en menos tiempo para el empleo remunerado y el ocio. Prácticamente todas las tareas, desde la limpieza hasta el cuidado de los hijos y de mayores, siguen recayendo, en mayor medida, en las mujeres. Un contexto que, aunque ha mejorado respecto a décadas pasadas, sigue suponiendo una carga desigual para las mujeres.

María es una de esas mujeres que, tiempo atrás, asumió sola la carga del hogar sin plantearse que pudiera ser de otro modo. Hoy, ya jubilada, recordaba recientemente su experiencia en el programa de la Sexta de El Intermedio, donde Thais Villas se ha acercado a un centro de mayores para recoger testimonios sobre el reparto de tareas domésticas en generaciones anteriores.

Un reparto de tareas que para esta jubilada directamente no existió: "No ha habido reparto. Antes la casa, los niños y todo eran tuyos", comienza asegurando María. Responsabilidades que por aquel entonces solo estaban en manos de la mujer, mientras su pareja solo tenía que trabajar: "Los maridos con trabajar su jornada era suficiente. El mío ha sido muy bueno pero pobrecito, un poquito corto para echarte una mano", confiesa tras años viuda.

Una realidad que no solo vivió María. Otras jubiladas entrevistadas relataron historias similares. Y entre los hombres, no todos escapaban a esa lógica tradicional. Como Alfredo, otro de los entrevistados y quien ofrece un relato muy revelador sobre su evolución en ese reparto de tareas.

"He estado casado, tengo dos hijos y luego he tenido otra vivencia de 19 años con otra mujer. Con la madre de mis hijos yo solo me encargaba de trabajar y no hacía nada. Con la segunda vivencia trabajábamos los dos y hacía lo que podía", reconoce. Su cambio no llegó hasta que se vio solo: "La primera vez que me hice la cama fue con 66 años, cuando me he encontrado solo. Que cosa más complicada", confiesa.

A lo largo de los años, Alfredo admite que observaba lo que ocurría, pero sin implicarse: "Con las vivencias que tuve me fijaba en todo, pero no colaboraba". Una confesión que tristemente ilustra cómo muchos hombres durante generaciones anteriores asumieron el hogar como algo ajeno, incluso dentro de sus propias familias.

Historias como la de María o Alfredo reflejan una época en la que el reparto de tareas en el hogar no era tema de debate, simplemente se daba por hecho. Y ese hecho solía implicar que la mujer lo asumiera todo, como lamenta también Juana: "Yo me ocupaba de todo, yo era de las tontas antiguamente. Era lo que había entonces, pero siempre nos tocaba a nosotras", concluye.