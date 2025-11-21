Pilar Berral, más de 25 años como notaria: "Cuidado si te separas, tu sueldo puede seguir siendo de los dos"

Las separaciones y los divorcios alcanzaron el pasado 2024 la cifra de 86.595 disoluciones matrimoniales, de las cuales 82.991 fueron divorcios y 3.604 separaciones legales. Datos que representan un aumento del 8,2 % respecto al año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, cuando la relación termina, más allá del dolor emocional, se abre una pregunta clave: ¿cómo podemos proteger nuestra economía individual? Lo cierto es que el matrimonio en régimen de gananciales sigue siendo el que se aplica por defecto en muchos casos.

Sin embargo, los datos han cambiado en los últimos años con respecto al régimen económico elegido a la hora de casarse: aproximadamente el 92 % de las parejas en 2023 optaron por la separación de bienes, dejando sólo el 8 % para gananciales. Un dato que señala cómo cada vez más parejas en España optan por la independencia económica.

Pero ¿qué ocurre si no se firmaron capitulaciones matrimoniales en su momento y la relación ya ha terminado? Aquí es donde muchas personas se enfrentan a una sorpresa legal inesperada.

"Si te acabas de separar, puede ser interesante que acudas a la notaría a otorgar determinados documentos que te van a evitar futuras complicaciones", advierte la notaria Pilar Berral en uno de sus vídeos compartidos en redes sociales.

El problema es que, en un matrimonio en régimen de gananciales, la separación de hecho no tiene el efecto económico del vínculo. "Después de la separación de hecho van a continuar haciéndose comunes todas las ganancias que recibáis por vuestro trabajo así como los bienes que adquiráis", explica.

Es decir: aunque ya no viváis juntos, todo lo que ganéis seguirá siendo del "patrimonio común" hasta que legalmente cambiéis esta situación. Para evitar este tipo de complicaciones, Berral aclara: "Es fundamental que otorgues unas capitulaciones matrimoniales de separación de bienes de tal manera que cada uno percibirá en exclusiva lo que hubiera generado".

Poder notarial y testamento

Pero no es el único trámite que recomienda revisar tras una separación. "También es importante especialmente si no hay buena relación, que revoquéis los poderes que hayáis otorgado a favor del otro y que le notifiquéis dicha revocación, ya que dichos poderes continúan vigentes hasta que se admita judicialmente la demanda de separación", advierte.

Muchas parejas no son conscientes de que un poder notarial dado años atrás puede seguir teniendo efecto, incluso si ya no hay convivencia ni contacto. Otro paso que pocas personas contemplan es actualizar el testamento.

"Es importante que otorguéis testamento para eliminar al otro del posible derecho sucesorio y especialmente si tenéis hijos comunes y no te apetece que el otro administre los bienes que reciban por tu sucesión, que nombre un administrador de esos bienes", subraya la notaria.

Esto se debe a que en caso de fallecimiento, sin previsión, la ley puede asignar al ex cónyuge un papel que ya no queremos que tenga. Y si hay una nueva relación de pareja tras la separación, hay un detalle que tampoco conviene pasar por alto. "Especialmente si tienes una nueva pareja, que le otorgues el usufructo de la vivienda en la que estéis residiendo. A fin de protegerla de tu ex cónyuge y de los hijos comunes con él", señala Berral.