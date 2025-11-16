Antonio Costa, emprendedor, sobre la compra de casas: "En vez de un 10% de impuestos, los jóvenes pagan un 3 o un 4%"

Empezar nueva etapa, vivir por tu cuenta junto a tu pareja o formar una familia se ha vuelto algo muy difícil a día de hoy para muchos jóvenes.

Con los sueldos bajos y las casas tan caras, comprar una vivienda ahora parece, para muchos, un sueño casi imposible al no poder llegar al mínimo de ahorro necesario.

Así lo explica Antonio Costa, experto inmobiliario, a EL ESPAÑOL, quien aclara que "una vivienda puede rondar, por ejemplo, los 200.000 €, y teniendo en cuenta que normalmente se financia el 90%, sería necesario disponer de un 10% para la entrada y aproximadamente otro 10% para los gastos".

Sin embargo, existen ayudas y beneficios fiscales que pueden aliviar un poco la carga a quienes se adentran por primera vez en este mundo inmobiliario.

Y es que según nos aclara Costa, ese segundo 10% no es una cifra fija, "ya que en muchas comunidades autónomas existen bonificaciones para los jóvenes, y en lugar de pagar un 8% o un 10% de impuestos, se paga un 3%, un 4% o un 5%".

Es decir, quienes compran su primera vivienda antes de cierta edad pueden beneficiarse de una reducción significativa en el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), que se aplica en la compra de viviendas de segunda mano.

Unas ventajas desconocidas para muchos que pueden suponer un ahorro importante, ya que, por ejemplo, en el caso de una vivienda de 200.000 euros, la diferencia entre pagar un 10% o un 3% en impuestos puede llegar a ser de 14.000 euros.

Por tanto, tal y como explica Costa, quien a sus 26 años ya tiene 4 pisos en propiedad, "los jóvenes no pagamos tanto en impuestos, y en total sería necesario contar con entre un 15% y un 20% del valor de la vivienda como ahorro. Por lo que en el ejemplo de esta vivienda de 200.000 €, haría falta disponer de unos 30.000 o 40.000 € aproximadamente como ahorro inicial".

En esta línea, el experto nos hace hincapié en que, no hay que preocuparse si en el momento de la compra no se ha conseguido ahorrar el precio completo, ya que los bancos suelen financiar hasta el 80 o 90% del precio, siempre que el comprador cumpla ciertos requisitos.

No obstante, Antonio aconseja informarse bien sobre las ayudas disponibles en cada comunidad autónoma, ya que varían según la edad, los ingresos y el tipo de vivienda, y "puede resultar un respiro" para el bolsillo de quienes tan solo acaban de empezar.