Una española que vive en Alemania, sobre dar a luz en sus hospitales: "Una habitación familiar cuesta hasta 200 € la noche"

La experiencia de dar a luz puede variar mucho de un país a otro, una experiencia que cada vez más mujeres españolas comprueban en primera persona. Y es que, tanto el tipo de atención médica como el enfoque del parto, pasando por los protocolos, el papel de la pareja, pueden variar mucho de un país a otro.

Mientras que en España el sistema sanitario público garantiza una cobertura casi total durante el embarazo y el parto, en países como Alemania el modelo combina atención pública y privada, con un enfoque mucho más personalizado, pero en el que también puede ser necesario pagar por extras como una habitación independiente.

Es el caso de la creadora de contenido @_berlinermama, una joven española que comparte en sus vídeos todo tipo de detalles sobre su vida en Alemania. Desde cuánto cuesta llenar la nevera hasta las ayudas familiares o las diferencias más llamativas a la hora de dar a luz, sus vídeos se han convertido en una guía útil para otras familias españolas que tengan que viajar al país.

Una de las grandes diferencias que destaca, tiene que ver con la libertad de elección del hospital. "En Alemania eres tú la que elige dónde va a dar a luz y la decisión es completamente independiente de tu domicilio. Esto quiere decir que si tú quieres dar a luz a 20 km pues vas allí y te registras sin ningún problema.", explica.

Entre la amplia oferta, hay centros de referencia como el Charité o el hospital St.Joseph, donde ella dio a luz, ambos con unidades de neonatología preparadas para atender complicaciones o partos prematuros. "Estos tienen neonatología (UCI de cuidados neonatales) o sea que en el caso de que haya complicaciones en el parto o de que vengan niños prematuros, ellos lo tienen todo", señala.

Sin embargo, también hay hospitales más pequeños, sin estos servicios, que muchas familias prefieren por su mayor intimidad. "Para estos hospitales más pequeños hay cola porque hay mucha gente que prefiere la intimidad que ofrecen", añade. En cuanto al coste, aclara que el parto está cubierto por el seguro médico, salvo si se desea una habitación familiar privada.

"Nosotros no tuvimos que aportar ningún tipo de importe por el parto, todo se pasa a través de la aseguradora y lo único es que si quieres una habitación familiar y solo para tí, donde también se pueda quedar tu pareja, ahí sí que hay que pagar la noche", explica. En su caso, pagaron 100 euros por noche, aunque advierte que en otros hospitales puede alcanzar los 200 euros. "Como si te estuvieras quedando en un hotel de cinco estrellas", asegura.

Eso sí, confiesa que la habitación era "muy básica y bastante vieja". En ese precio también va incluida la comida del acompañante: "Son tres comidas al día, pero el almuerzo es la única comida caliente, el desayuno y la cena es lo mismo", advierte.

Sobre el enfoque de los partos en Alemania, destaca que el ambiente hospitalario se disimula en las habitaciones para fomentar una experiencia más natural. "Todo lo que recuerda a un hospital está camuflado porque allí siempre dicen que el parto no es un proceso medicalizado. Entonces lo quieren hacer lo más natural posible", explica. Algunas salas incluso cuentan con bañeras para el parto.

Otra de las particularidades es que el hospital proporciona toda la ropa del bebé, además de ofrecer la epidural, "te intentan ofrecer otras opciones como aromaterapia, acupuntura, un tipo de calmante en vena, una bañera de hidroterapia, electrodos para la espalda y para aliviar el dolor". Otro de los detalles inesperados que destaca la creadora de contenido es el fotógrafo. "Hay un fotógrafo que hace fotos de estudio al bebé, te dan una de regalo y el resto las tienes que comprar".

Una perspectiva distinta de dar a luz que varía mucho en los diferentes países. En concreto, la experiencia relatada por @_berlinermama en Alemania refleja un modelo donde se prioriza el enfoque humanizado y natural, con entornos menos medicalizados, libertad de elección y opciones pensadas para el bienestar físico y emocional de la madre.

Una tendencia que también gana terreno en España, como apunta una de sus seguidoras en comentarios: "Yo soy de Canarias. Aquí el parto está muy humanizado y muy concienciado con el parto natural, somos de las comunidades autónomas con menos cesáreas". Matices que permiten a muchas mujeres afrontar el nacimiento de sus hijos con mayor seguridad, incluso cuando el momento llega lejos de casa.