Irene, defensora de la compra mixta, sobre cómo llena la nevera con 113 €: "Somos tres y siempre ahorramos"

Llenar la nevera en España se ha convertido en un reto para cada vez más familias. Y es que, con una inflación que no deja de subir, llenar el carro de la compra sin que se dispare el gasto supone un auténtico ejercicio de planificación. Cuando se convive en pareja o hay niños en casa, el esfuerzo para controlar cada euro en el supermercado se vuelve aún más exigente. La razón es clara: hoy, llenar la despensa cuesta más que hace tan solo un año.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la cesta de la compra se ha encarecido un 2,5 % en los últimos meses, una subida que, sumada al incremento desde 2021, supera ya el 35 %. Este panorama ha obligado a miles de familias en España a cambiar sus hábitos de compra para poder llegar a fin de mes.

Un contexto ya de por sí ajustado, en el que también han surgido nuevas formas de ahorro doméstico. Una de ellas es la denominada compra mixta, una estrategia que combina precios bajos y organización semanal y mensual. Irene, creadora de contenido del canal Irene Family Home, asegura que con este método ha conseguido ahorrar tiempo y dinero en la compra semanal de su familia.

"Si te cuesta no pasarte del presupuesto de compra, te voy a contar lo que realmente me funciona", comienza explicando. Tras varios meses de ensayo y error, Irene ha dado con una combinación que adapta el gasto al presupuesto sin renunciar a una despensa bien surtida: la compra mixta.

Antes, dice, optaba por hacer una compra mensual grande y entre medias, otras pequeñas para reponer productos frescos. Sin embargo, este sistema le generaba más gasto y un gran esfuerzo: "Hacer una compra mensual para 3 personas era complicado y al final las mini compras no eran mini compras. Era una paliza y yo estaba fácilmente 2 o 3 horas haciendo la compra por Internet".

¿Compra Semanal o Mensual?

La clave del cambio llegó cuando dejó de acumular y empezó a ajustar mejor el volumen de lo que necesitaba. "No es necesario tener la despensa y el armario lleno de cosas ni acumular de más", señala. Así pasó a probar con compras semanales, pero aún no terminaban de adaptarse a su ritmo. Finalmente, encontró la clave: "Ya tengo la estrategia que me funciona y son las compras mixtas que es hacer las compras semanales (cada 10 o 12 días) y luego hacer una compra grande cada dos meses".

El resultado ha sido notable para los bolsillos de la pareja, pero también para su organización. Irene ha logrado reducir de forma significativa el gasto total mensual. "He pasado de gastar 433,64 euros en junio en una compra grande a 113,86 euros", explica, aunque advierte que los cupones y descuentos del supermercado elegido han sido claves para conseguirlo. También muestra que en mayo (cuando no hizo la compra grande), invirtió 387,16 euros en compras pequeñas, la mayoría entre los 7 y los 25 euros.

Entre sus recomendaciones también ha desvelado algunas de las claves que funcionan en su familia para sumar un mayor ahorro en la cesta de la compra mensual y semanal. Consejos entre los que recomienda aprovechar para revisar bien previamente las ofertas y cupones de los diferentes supermercados, al mismo tiempo que para planificar bien la compra previamente y con cabeza.

"También os voy a dar algunos trucos para ahorrar más, uno de ellos es hacer el menú semanal con lo que tenemos en casa y mirar ofertas de cada supermercado. El segundo, es que antes de hacer la compra reviséis bien la despensa, el frigorífico y el congelador. Ir siempre al supermercado con lista de la compra, sin hambre y evitar ir los fines de semana. Otro truco es revisar todas las aplicaciones de supermercados que tengáis en vuestra zona para aprovechar ofertas al máximo y finalmente, recomienda también organizar los alimentos por categorías (despensa, frigorífico y congelador) y cocinar más cantidad para guardar o congelar la comida sobrante y cocinar menos días", concluye.