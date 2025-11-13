Dani, consultor financiero, sobre la renta tras tener un hijo: "Son 4 meses de ingresos, 2.250€ que no tributan ni IRPF"

El experto habla en sus redes sobre problemas que surgen a diario.

Cuando una pareja tiene un hijo, su rutina, las noches y los horarios cambian de manera inevitable, y con ello, también lo hace su bolsillo.

Sin embargo, lo que muchos no saben es que no todos son gastos tras el nacimiento de un nuevo pequeño.

Y es que según explica Dani, asesor fiscal en su canal de Tiktok, "la primera declaración de la renta de una familia de clase media tras haber tenido un hijo casi siempre sale a devolver una cantidad muy elevada y a las mujeres aún más".

La razón principal está en cómo funcionan las retenciones y en los meses de baja por maternidad o paternidad, que están exentos de impuestos.

Por ejemplo, tal y como explica este experto en su perfil, si una pareja en la que cada uno gana 27.000 euros brutos anuales tiene un hijo el 30 de junio, la empresa les habrá retenido hasta esa fecha el porcentaje correspondiente, cerca del 16% de la mitad del sueldo anual.

"Estos son 2.160 € de retenciones, pero cuando nace el hijo empiezan a cobrar la baja de paternidad o maternidad que está exenta. Por lo tanto, son 4 meses de ingresos, en este caso serían 2.250 € que no tributan ni IRPF", detalla el experto.

Cuando los padres se reincorporan al trabajo, las empresas suelen aplicar retenciones mucho más bajas, incluso del 0% durante los últimos meses del año. Al hacer la declaración, todo esto se traduce en una devolución importante.

"La cuota total de impuestos a pagar es de 175 €, mientras le han retenido 2.160. Por lo tanto, al padre ya le devolverían 1.984,77 € que es lo retenido en exceso", añade.

La madre, además, puede sumar la deducción por maternidad, "que son 100 € al mes desde la fecha de nacimiento, si estaba trabajando o cobrando el paro", y si el bebé va a la guardería, "por cada mes completo de guardería que ha pagado son 83 €, que sumado desde septiembre hasta diciembre serían 333 € adicionales".

A esto se pueden añadir las deducciones autonómicas, que varían según la comunidad, "lo que puede aumentar aún más la devolución".

Unas cuentas muy sencillas, que aunque muchos las desconocen, confirman que tener un hijo no solo trae pañales a la casa.