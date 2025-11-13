Confirmado por Hacienda: quienes vivan con un familiar mayor de 65 años tendrán una deducción de hasta 2.550 €

En España, alrededor del 4,5 % de los hogares se hace cargo del cuidado de una persona mayor de 65 años que vive en la misma vivienda, según datos del Imserso. Aunque existen residencias y centros especializados, la responsabilidad del cuidado sigue recayendo, en la mayoría de los casos, sobre el entorno familiar y especialmente sobre las mujeres, tal como reflejan los estudios sociodemográficos.

Dentro de ese 4,5 %, un 17 % de los mayores de 65 años recibe algún tipo de ayuda, ya sea de familiares o empleados del hogar que prestan asistencia en el ámbito doméstico. Aún así, el modelo de cuidados familiares se enfrenta a una carga creciente, especialmente en lo que se conoce como la "generación sándwich": personas que atienden tanto a sus progenitores como a sus hijos, como refleja el informe del Observatorio Cinfa de los Cuidados.

En este contexto, hay una medida fiscal poco conocida y que puede suponer un respiro para miles de familias que viven en esta situación de cuidados de una persona mayor de 65 años. Esta tiene que ver con una deducción en la declaración del IRPF de hasta 2.559 euros por cada persona mayor de 65 años que viva en el hogar familiar.

#IRPF #Abuelos #Barcelona #Madrid #España #fiscal ♬ AURA - Ogryzek @leyesconsebas 💰 En España, existe una ayuda fiscal que puede alcanzar los 2.550 euros si convives con una persona mayor. Aunque se aplica a quienes superen los 65 años, la cantidad máxima está destinada a aquellos que tienen 75 años o más. Esta ayuda se incluye dentro de la declaración del IRPF, y su objetivo es aliviar la carga económica de las familias que cuidan y conviven con sus mayores. 👵 Para acceder a esta deducción, la persona mayor debe residir contigo, sin superar un nivel de ingresos establecido por la ley (por lo general, no puede presentar declaración de forma individual). Además, es necesario compartir domicilio la mayor parte del año y no haber percibido ayudas similares que excluyan esta prestación. Cada caso se estudia de manera individual, verificando los requisitos de convivencia y parentesco. ✅ Si la persona a tu cargo tiene 65 o más años, ya podrías tener derecho a la ayuda, aunque la cifra más alta (2.550 euros) se otorga a quienes conviven con alguien de 75 años o más. Todo ello busca reconocer la dedicación y los gastos adicionales que supone el cuidado familiar, premiando la colaboración de quien brinda asistencia y atención a sus seres queridos. #AyudaFamiliar

El abogado laboralista Sebastián, conocido en redes sociales como @leyesconsebas, lo explica así: "Ayuda de más de 2.500 euros si vives con una persona de más de 65 años en 2025. Lo más normal normal y que solemos ver son familias que viven con uno de los abuelos en casa o con los dos, es para ellos que está pensada esta ayuda".

El beneficio fiscal contempla una deducción por ascendiente a cargo en el IRPF, dirigida a quienes conviven con uno o más progenitores o abuelos que superen los 65 años. Sebastián detalla: "Por cada persona mayor que viva en el hogar familiar se pueden llegar a deducir hasta 2.550 euros de la declaración de la renta. Aunque se aplica a quienes superen los 65 años, la cantidad máxima está destinada a aquellos que tienen 75 años o más".

No basta, sin embargo, con la convivencia. Para acceder a esta deducción, la persona mayor debe residir efectivamente en el domicilio la mayor parte del año y no puede superar un determinado umbral de ingresos (por lo general no debe presentar declaración de la renta de forma individual).

Además, "es necesario no haber recibido ayudas similares que excluyan esta prestación. Cada caso se estudia de manera individual, verificando los requisitos de convivencia y parentesco", añade el abogado.

La deducción oscila entre los 1.150 euros y los 2.559 euros anuales, en función de la edad del mayor a cargo y otros factores. "Si la persona a tu cargo tiene 65 o más años, ya podrás tener derecho a la ayuda, aunque la cifra más alta (2.559 euros) se otorga a quienes conviven con alguien de 75 años o más", apunta Sebastián.

El objetivo final de esta ayuda es claro: "Todo ello busca reconocer la dedicación y los gastos adicionales que supone el cuidado familiar, premiando la colaboración de quien brinda asistencia, atención a sus seres queridos", concluye.

Requisitos para esta ayuda

Para poder aplicar esta deducción es necesario cumplir varios requisitos muy concretos. El primero es que el ascendiente debe tener 65 años o más o cualquier edad con una discapacidad mínima del 33 %. También es importante demostrar haber convivido al menos seis meses al año con la persona mayor.

Además, los rendimientos íntegros del ascendiente deben encontrarse por debajo de los 8.000 euros (excluidas rentas exentas). Además, si presenta la declaración de la Renta, sus ingresos sujetos al impuesto no pueden sobrepasar los 1.800 euros.

Cuando varias personas convivan con el mayor, la deducción se reparte entre ellas y es obligatorio reflejar esta situación en la declaración del IRPF. Será necesario, además, presentar documentación que acredite la convivencia así como el cumplimiento de los requisitos económicos y familiares.

Esta normativa también contempla otras deducciones similares para quienes conviven con personas con discapacidad, aunque no sean mayores. En estos casos, si la discapacidad reconocida es de entre 33 % y 64 % la deducción puede ser de hasta 3.000 euros anuales. Y si el grado es igual o superior al 65 % la ayuda puede alcanzar los 9.000 euros al año.

Cómo aplicar esa deducción

Esta ayuda se solicita directamente al hacer la Declaración de la Renta, en el ejercicio correspondiente al año en que se cumplan todos los requisitos de convivencia y nivel de ingresos. Es decir, si se convive durante la mayor parte del año con un ascendiente mayor de 65 años y se respetan los límites legales, la deducción puede aplicarse ese mismo año fiscal.

La gestión corre a cargo de la Agencia Tributaria, que revisa el cumplimiento de todos los requisitos antes de aplicar la deducción dentro del IRPF. Si en el domicilio conviven varios mayores que cumplen las condiciones, se puede aplicar la ayuda por cada uno de ellos, pero siempre respetando los topes establecidos.