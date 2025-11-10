Lola, jubilada 89 años, sobre su pensión de viudedad: "No he vuelto a casarme por no perder mis 870 euros"

En España, más de 1,5 millones de personas cobran una pensión de viudedad como prestación principal, lo que representa una parte significativa del conjunto de pensiones que abona la Seguridad Social y de las cuales un 96 % son mujeres.

Sin embargo, la cuantía media de estas pensiones apenas supera los 900 euros mensuales según datos de La Moncloa, una cifra que en muchos casos resulta insuficiente para cubrir los gastos básicos, especialmente cuando se llega a la jubilación sin una cotización suficiente o escasa.

Es el caso de Lola, una mujer viuda y jubilada que durante años ha vivido con lo justo gracias a su pensión de viudedad y su trabajo como costurera. Su historia salió a la luz hace unos meses en el programa de Y ahora Sonsoles, de Antena 3, donde compartió una decisión vital que, aunque dura, resume la situación de muchas personas viudas en España.

"Tuve una pareja 30 años y no me quise casar para no perder la poca pensión de viudedad que tenía", contaba. Lola enviudó hace más de medio siglo y desde entonces ha sobrevivido con una pensión de 870 euros mensuales. Una cantidad, combinada con sus ingresos que obtenía cosiendo como costurera, esta fue durante años la única forma de mantener a sus hijos.

"¿Por un papel firmado? Ya me casé una vez. Me pidió matrimonio muchas veces, pero yo tengo que asegurar lo mío", explicaba en plató. En su caso, esta jubilada priorizó la estabilidad económica por encima de la oportunidad de formalizar una nueva relación. "Seré egoísta pero tengo que asegurar lo mío porque entre lo poco que me dan y lo que yo cosía pues así por lo menos podía mantener a mis hijos", concluía en el programa.

Una historia que cada vez se repite más en España, donde el coste de vida y el acceso a una vivienda no dejan de subir y donde muchas mujeres mayores como Lola, tras una vida de esfuerzo y trabajo invisible, se ven obligadas a tomar decisiones como esta para poder llegar a fin de mes. Porque cuando la pensión no basta, asegurar "lo poco" se convierte en una cuestión primordial.

Límites de la pensión de viudedad

Aunque muchas personas en España pueden compatibilizar la pensión de viudedad con la de jubilación, esta suma no es ilimitada. La Seguridad Social establece los topes económicos que marcan cuánto se puede percibir en total sin que una de las pensiones (generalmente la de viudedad) se vea reducida.

En 2025 se han marcado una serie de límites que pueden variar según las circunstancias de cada persona. Por ejemplo, para quienes no tienen cónyuge a cargo, el ingreso máximo permitido se sitúa en 9.193 euros anuales. Si se supera esa cantidad, la pensión de viudedad puede sufrir una reducción. En cambio, los pensionistas con cónyuge a cargo pueden alcanzar los 10.723 euros anuales sin penalización.

Además, la pensión máxima de viudedad que se puede percibir en España no puede sobrepasar los 3.267,60 euros al mes si se cobran 14 pagas o los 3.812 euros mensuales en el caso de 12 pagas. También hay que tener en cuenta las incompatibilidades con otras prestaciones, especialmente las no contributivas o asistenciales. Y es que, dichas ayudas están pensadas para quienes carecen de ingresos, por lo que recibir una pensión de viudedad suele impedir su cobro.

En cualquier caso, la normativa puede variar según la situación personas de cada beneficiario. Por eso, los expertos recomiendan siempre consultar directamente con la Seguridad Social o con un asesor especializado antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar a la pensión.