Antonio, dueño de 4 pisos en España: "Una casa que valía 60.000€ ahora vale 150.000, es que lo de antes no era normal"

El joven ayuda a buscar la casa ideal a través de sus redes sociales. Cedida

En España, hablar de vivienda se ha convertido en un tema habitual de todos los días.

Y es que los precios no paran de subir, el alquiler escasea y cada vez son más los jóvenes que sienten que tener una casa propia es casi imposible.

Antonio Costa, de 26 años, conoce bien esta situación. Y es que, aunque lleva más de 9 años como experto en el sector inmobiliario, tal y como asegura a EL ESPAÑOL, entiende perfectamente la angustia de muchos jóvenes que intentan independizarse, ya que "los altos precios de las viviendas no solo impiden poder irte de casa, sino que están afectando directamente a las etapas de la vida".

El problema, nos explica, va mucho más allá del dinero. La verdadera dificultad está en lo complicado que resulta acceder a una vivienda, tanto para comprar como para alquilar.

Un hecho que muchas parejas viven, y que hace que formar un hogar propio, donde poder casarse y tener una familia, se convierta en un reto casi inalcanzable para la mayoría.

"Ahora mismo no hay viviendas en alquiler, o si las hay, los requisitos son muy complicados. Sin embargo, las parejas jóvenes tampoco pueden comprarse una casa porque no han tenido tiempo de ahorrar. Entonces, es cierto que se está alargando demasiado esa segunda etapa de la vida, la de pasar a una vida más adulta: casarse, formar una familia y demás", relata.

Según detalla Costa, la raíz del problema está en el desequilibrio entre la demanda y la oferta. "Cada vez somos más personas en el país y hay menos viviendas disponibles. Eso tensiona mucho el mercado. Y antes, una vivienda que se ofertaba para cinco familias, ahora compiten por ella veinte".

Esa competencia hace que encontrar casa se haya convertido en una auténtica odisea.

Sin embargo, Antonio también cree que mucha gente compara los precios actuales con los de hace años sin tener en cuenta el contexto.

Aunque "es evidente que han subido inevitablemente, no podemos compararnos con los precios de antes del COVID. Pues, en los años posteriores a la crisis los precios eran anormalmente bajos", dice contundente.

Recuerda que entonces "no era normal que en España se compraran viviendas por 30, 40 o 60 mil euros, es que costaba más construirlas que lo que se pagaba por ellas".

Hoy, esas mismas casas valen mucho más. "Una que valía 60 mil ahora puede valer 150 mil, y pensamos '¡qué barbaridad!' Pero en realidad lo que no era normal era lo de antes".

Para este joven emprendedor, que ya tiene cuatro pisos en propiedad, el problema no está solo en cuánto cuestan las casas, sino también en lo que se puede conseguir por ese dinero.

"Antes, con 150 mil euros, podías comprar una vivienda más nueva o en mejor zona. Ahora, probablemente tengas que optar por una más antigua y fuera del centro, ya que es lo que podrás pagar", confiesa.

Esto, según dice, es la realidad que le toca asumir a muchas parejas jóvenes que a día de hoy quieren empezar una vida juntos, aunque les tranquiliza diciendo que "ya habrá momento para reformarla o venderla para comprar una mejor".

Además, advierte de que aunque "cada vez hay más demanda, el verdadero problema es que no se está construyendo suficiente".

Una escasez que, tal y como nos asegura, está golpeando a toda España y especialmente a los jóvenes, quienes nunca consiguen ahorrar lo necesario para acabar dando el paso.