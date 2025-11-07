Un experto en finanzas, sobre el ahorro en pareja con el sistema de 'una sola bolsa': "Te sobrarán más de 1.600 euros"

Ahorrar nunca ha sido una tarea fácil y menos aún en España. Y es que, en nuestro país, el ahorro ha sido históricamente una asignatura pendiente. No porque no queramos guardar, sino porque cuesta llegar a fin de mes con algo de sobra. Aún así, poco a poco parece que esta tendencia está cambiando y cada vez más personas se preocupan por conseguir ese colchón económico que aporte tranquilidad ante imprevistos.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 la tasa de ahorro se situó entre el 12,5 % y el 13,6 %. Un pequeño avance, sí, pero todavía muy lejos de ese 20 % de ingresos que los expertos recomiendan guardar. Y lo cierto es que solo 2 de cada 10 personas lo consiguen en España.

En pareja, la situación mejora un poco. Compartir gastos y objetivos ayuda a llevar mejor el control y con suerte, a ahorrar más. Pero eso no evita que el tema dinero siga siendo un asunto delicado. De hecho, el 60 % de las parejas en España admite discutir por cuestiones económicas. ¿El motivo? Diferencias de ingresos, formas distintas de gastar o simplemente falta de acuerdos claros.

En cuanto a cómo organizar sus cuentas, las opiniones están divididas: un 36 % opta por una cuenta conjunta, un 33 % prefiere combinarla con cuentas individuales y un 31 % mantiene sus finanzas por separado.

Lo importante, más allá del modelo elegido, es poder hablarlo sin tensión, con transparencia y con objetivos en común. Porque ahorrar en pareja no es solo guardar para el futuro, es aprender a construirlo juntos paso a paso. Una vez que se supera el miedo a hablar de dinero en pareja, toca lo más importante: decidir cómo organizarlo.

En esto, las opciones son muchas, pero la clave está en encontrar un sistema que sea justo para ambos. Uno de los más sencillos lo explica David Ramírez, experto en finanzas personales y empresa, conocido en redes sociales como @ramgaldavid.

En uno de sus vídeos propone una fórmula práctica pensada especialmente para parejas con ingresos desiguales y conocida como la metodología de "una sola bolsa": "¿Cómo organizar las finanzas cuando te vas a vivir con tu pareja? Si no ganáis lo mismo y queréis llevar bien el tema económico, una fórmula sencilla es la regla de las dos cuentas, o sea que pagamos todo entre los dos. Usamos la metodología llamada una sola bolsa".

El funcionamiento es muy simple: "Si tu ganas 3.000 euros y tu pareja 2.500 euros en total ganáis 5.500 y todo eso lo metéis en una sola cuenta. Después con todo ese dinero lo pagáis todo (casa, luz, agua, internet, compras ocio juntos e incluso ahorros)", explica.

Una vez cubiertos los gastos comunes, llega la parte interesante: la libertad financiera individual dentro de la pareja. "Todo puede suponeros un total de 2.200 euros y aún os sobran 3.300 euros, entonces lo que se hace es dividir esos 3.300 euros entre dos y cada uno tiene 1.650 euros para gastar en lo que quiera sin tener que pedir permiso al otro", concluye Ramírez.

Este método, no solo ayuda a evitar conflictos, sino que también fomenta la equidad y la transparencia en pareja. Sin embargo, esta propuesta ha dividido a sus seguidores en redes sociales. Y es que, mientras algunos defienden que se trata de una solución justa cuando existen diferencias salariales que podrían generar tensiones, otros consideran que el sistema favorece al miembro de la pareja con ingresos más bajos, que termina disfrutando de la misma cantidad libre para gastar que quien aporta más al conjunto.