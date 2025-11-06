Paz, experta en separaciones: "La rabia está mal vista, pero es la única emoción que te permite superar un duelo"

Cuando una relación de pareja llega a su fin, se llega a un momento que para algunas personas es muy difícil de superar, provocando una tormenta de sentimientos que pueden llegar a hacer mella en el bienestar mental de quien sufre con la ruptura.

Sobre las rupturas ha hablado la experta en separaciones Paz de Roda en el podcast Noche para dos de Adrián Chico, donde ha hablado de las diferentes fases tras una ruptura y las consecuencias que puede tener la misma en las personas.

En un momento de la charla explica que habitualmente se siente mucha rabia cuando se ve que "tu ex está bien, que lo habéis dejado y tú estás fatal, destrozado y, en cambio, esa persona parece perfecta".

En estos casos, es habitual ponerse en contacto con la otra persona para hacerle ver que te sientes mal y que la echas de menos, pues después de haber compartido muchos momentos, parece que todavía te sienta peor que a ti te duela mientras la otra persona está perfectamente.

Esa situación, que según Paz de Roda es muy común, puede llegar a generar gran malestar, porque se ve como la otra parte "no muestra ni un signo de estar sufriendo", y pese a todo lo que habéis tenido juntos, parece que para ella no ha significado nada, sin sentir dolor por la ruptura.

Aunque esa sensación de indiferencia y de superación por parte de la ya expareja pueda causar frustración y aún más dolor, puede haber varias explicaciones que se encuentren detrás de esa aparente falta de duelo.

En ocasiones, como indica la experta en separaciones, puede darse el caso de que "no sentía lo suficiente", pero también que "ya había hecho un preduelo" porque llevaba meses pensando en acabar con la relación por diferentes motivos.

Esto significa que, en el momento en el que decide irse de la relación, probablemente ya había hecho su trabajo previo de duelo, a su manera y sin que te hubieses ni siquiera percatado.

La rabia puede ayudar a superar el duelo

Paz de Roda explica que estas situaciones pueden llevar a sufrir mucha rabia, pero destaca que, aunque "la rabia está mal vista, es la emoción que realmente te permite superar un duelo", puesto que hasta que esta no aparece, se continúa en un estado de idealización de la expareja.

La experta recalca que la rabia es una emoción que está muy mal valorada socialmente, al igual que los celos o la envidia, mientras que, si tienes ansiedad o tristeza, es mucho más aceptado por otras personas.

Pese a todo, ella ve positivo sentir esa sensación de rabia que resulta clave para poder avanzar en el duelo. Lo explica con el hecho de que, al comienzo de la ruptura, se tiene la sensación de que todo es culpa de uno mismo, pensando en las equivocaciones cometidas y, de alguna forma, es habitual autoinculparse del fin de la relación.

Cuando llega esa rabia, sin embargo, el pensamiento cambia por completo y es cuando uno mismo se ve fortalecido y se trata de alejar de la otra persona, una emoción que tiene un efecto de empuje hacia adelante. De esta manera, en estos casos, la rabia puede ser una gran aliada para superar la ruptura.

Las 7 fases tras una ruptura de pareja

El final de una relación a menudo se convierte en un shock y lo es en muchas ocasiones, aunque ya había claras señales de que estaba llegando a su fin. En la primera de las siete fases se afronta la conmoción y la negación.

Es frecuente que en un principio se niegue la realidad de la situación, la cual puede actuar a modo de defensa para protegerte del dolor inicial que puedes sentir. Te puede llevar a sentirte aturdido, confundido e incluso a pensar que se trata de una pesadilla.

En esta primera fase, también hay muchos casos en los que se tiene la esperanza de poder dar la vuelta a la situación, que se podrá conseguir otra oportunidad y que las cosas podrán volver a ser como antes.

Cuando esos pensamientos comienzan a desvanecerse, llega la fase de dolor y soledad. En esa etapa es habitual sentir un profundo y abrumador dolor, llegando a sentirse muy solo, como si nadie más pudiese entender lo que te sucede.

Además, ese dolor no es solo emocional, sino que puede manifestarse con dolores de estómago, de cabeza, insomnio o falta de apetito. A medida que el dolor se va gestionando, llega la fase de ira y negociación.

En ella sentirás la rabia de la que habla Paz de Roda en el podcast, que puede estar dirigida hacia tu expareja, hacia ti mismo e incluso hacia personas ajenas a la relación. En ese momento puedes negociar contigo y pensar en lo que podrías haber hecho de manera diferente.

La siguiente fase es la depresión, una etapa de profunda tristeza y desesperanza, en la que puedes sentir que tu vida no tiene sentido y tienes incertidumbre acerca del futuro. Esto puede llevarte incluso a alejarte de tus seres queridos y dejar de practicar actividades que antes te gustaban.

Esta etapa es normal dentro del proceso de duelo y terminará pasando, dando pie a una fase de ascenso, en la que poco a poco te irás sintiendo mejor, siendo un momento de tranquilidad y de reflexión, además de una oportunidad para mejorar y aprender de lo sucedido.

Tras la reconstrucción, que es una etapa en la que comienzas a reconstruir tu vida, descubriendo nuevos intereses, conociendo a otras personas, etcétera, te vas sintiendo mucho mejor, alcanzando así la última etapa, la aceptación de que la relación ha terminado y estás preparado para seguir adelante.