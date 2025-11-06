Minerva, independizada a los 24, sobre comprar su primer piso: "Tras cuatro años pasé de ganar 1.000 a 2.000€ al mes"

A sus 24 años, Minerva puede decir con orgullo que ha cumplido uno de sus mayores sueños y sin ayuda de sus padres.

Y es que en un momento en el que muchos jóvenes ven casi imposible acceder a una vivienda, Minerva se ha propuesto comprarse su primer piso antes de cumplir los 30 y además, sin pedir una hipoteca.

Esta joven, muy conocida por sus consejos de ahorros en redes sociales, está independizada y con la vista puesta en lograr tener pronto su primera casa a su nombre.

Su historia comenzó hace cuatro años cuando desde casa, donde ha vivido siempre la vida de autónomos por sus padres, empezó a ganar sus primeros ingresos online.

"La primera fuente que me ayudó a dar el salto fue Google AdSense. Todo empezó con un blog de acné", recuerda en su cuenta de Instagram.

A raíz de un curso online, aprendió a monetizar el tráfico que recibía su web y, tras mucho esfuerzo, logró pasar de ganar 1.000 a 2.000 euros al mes. "Fue gracias a Google que pude dejar mi trabajo por cuenta ajena", cuenta con orgullo.

A partir de ahí se dio de alta como autónoma, siguiendo la tradición de sus padres, y empezó a probar cosas nuevas. Una de ellas, las colaboraciones en redes sociales.

"Las famosas collabs no me suponen el gran ingreso, sinceramente. Son muy puntuales, pero sí que son un extra que forma parte del ahorro que puedo tener", comenta.

Su proyecto principal hoy es una agencia que ayuda a estudiantes internacionales a venir a estudiar a España. "Durante este tiempo hemos montado un pequeño equipo de hasta dos personas", explica. Y aunque le lleva muchas horas, asegura que le hace mucha ilusión ver crecer su propia empresa.

Sin embargo, aclara que "el poder ahorrar más, siempre se ha basado en cómo generar más ingresos y diversificar esas fuentes", por ello explica que cada mes aparta 500 euros en una cuenta que no toca.

"Es una hucha virtual que no puedo tocar para no correr el riesgo de que me los gaste", confiesa.

De esta manera, Minerva sabe que con disciplina y paciencia, su objetivo cada vez está más cerca. Y es que esta joven no busca atajos, sino construir poco a poco el camino hacia su independencia y su futuro hogar.