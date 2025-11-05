Margaret, abogada sobre el 50 % de los divorcios en España: "Sin acuerdo, puede superar los 3.000 euros"

Los divorcios y disoluciones matrimoniales siguen creciendo año tras año en España. Solo en 2024 se registraron 82.991 divorcios, un 8,2 % más que en 2023, según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). En lo que se refiere a la duración media de los matrimonios antes de la separación se mantiene estable, con unos 16,4 años de convivencia.

Otro aspecto a destacar, es que del total de los casos, la mayoría (un 79,8 %) fueron de mutuo acuerdo, mientras que el porcentaje restante requirió intervención judicial al tratarse de procesos contenciosos.

En cuanto a los principales motivos: problemas de comunicación, conflictos económicos, resentimiento por roles laborales o tareas del hogar, expectativas diferentes, desconexión emocional, infidelidad, cambios de identidad, problemas sin resolver, discusiones constantes y falta de intimidad.

Motivos a los que habitualmente también se une la llegada de hijos a la pareja, como explica la abogada especializada en divorcios, Margaret Hauschild. Sobre esto ha hablado precisamente la experta en su paso por el podcast 'Tiene Sentido Podcast'.

"Un niño significa no dormir, un niño va a demandar de ti lo máximo y esa persona maravillosa que siempre estaba de buen humor, está cansada, estresada, se enfada y cuando los niños llegan los terribles 2, vienen los divorcios", afirma la experta. Pero ese no es el único momento crítico: "Otro momento importante es cuando los niños son adolescentes y el momento de la jubilación después de que la persona ha pasado casi 40 años con alguien y dice de repente se terminó", apunta.

@tienesentidopodcast Hay 10 motivos por los que 1 de cada 2 matrimonio va a romperse en los próximos años. Y curiosamente la infidelidad es el sexto de los 10 más importantes. Saber esta información salva, literalmente, matrimonios 💍 Descubre todos los motivos viendo la entrevista completa a través del enlace en el perfil ➡️ ♬ sonido original - Tiene Sentido Pódcast

La realidad es que el volumen de separaciones sigue creciendo y Hauschild lo constata desde su experiencia profesional. "Lamentablemente entran muchos divorcios. Me gusta lo que hago pero me gustaría no oír tantos problemas. El problema no es casi tanto el divorcio, sino no haber hecho bien las cosas al principio", reflexiona.

También apunta a diferencias sociales y de lugar de residencia en los datos: "Varían mucho por la persona, lo que suceda y también por el lugar. Por ejemplo en Canarias hay muchos divorcios, mientras que en el País Vasco hay muchos menos y en gran parte por la densidad de población. Un divorcio también tiene mucho que ver con tu religión, tu contexto social, tu capacidad económica, tu manera de ser... Un divorcio entraña muchísimas cosas".

España, de hecho, es el tercer país de la Unión Europea con más número de divorcios. "Estamos hablando de más de un 50 % de personas que se van a divorciar, es preocupante. Hay otro dato más optimista: que más del 80 % se vuelve a casar otra vez, o sea que no me va a faltar trabajo", asegura con humor.

Aun así, la experta subraya que separarse no debe vivirse como un fracaso, sino como una nueva oportunidad: "Un divorcio es una revolución en tu vida, tiene solución, pero ese momento va a ser muy duro y los profesionales estamos para ayudar. Yo no soy psicóloga pero al final con tantos años de ejercicio acabas ayudando a la gente. Tú intentas entenderla y cuidar de esa persona aunque solo tengas instrumentos jurídicos y a veces es difícil marcar esa barrera", reconoce.

Cuánto cuesta un divorcio

"Estamos hablando con personas y ha habido veces en las que me han entrado ganas de abrazar a algún cliente, pero tengo que ser objetiva y no dejarme llevar tanto por el sentimiento porque mi cliente lo que necesita es que le asesore legalmente", explica. De hecho, no todos los procesos acaban en ruptura definitiva según la abogada: "Hay veces que no gano nada porque vienen de mutuo acuerdo y acaban pensando en no divorciarse, pero la base es que un abogado está para ayudar y asesorar".

Sobre el coste económico de un divorcio, asegura que no hay una respuesta única: "Es difícil de contestar porque no hay baremos, en unos sitios se cobra de una manera y en otros sitios de otra. No quiero decir una cantidad para no condicionar pero desde 1.500 euros hasta 4.000 euros como media, pero hay que tener en cuenta la complejidad del divorcio".

Y concluye con un mensaje esperanzador y alejado de la errónea idea habitual de este tipo de separaciones: "El divorcio lo considero una oportunidad de empezar una nueva vida. No es un fracaso, quizás no te ha salido como tú querías y tengas un duelo pero te va a permitir una vida distinta porque cuando te divorcias es porque las cosas no iban bien y muchas puertas se abren después".