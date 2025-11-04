Una madre española en Alemania: "Somos tres y gastamos menos de 350 € al mes en comida, en España 600"

Llenar la cesta de la compra o la nevera de casa en España cada vez se hace más cuesta arriba para muchas familias. ¿La razón? La constante subida de precios de muchos alimentos básicos sigue poniendo a prueba los bolsillos de muchas familias españolas, especialmente en aquellos hogares con hijos o familias numerosas. En esos casos, saber ajustar cada euro y controlar bien las finanzas en pareja se convierte en un aspecto esencial.

Un ejemplo claro de esa subida son los últimos datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que señalan que la compra ha subido nada menos que un 2,5 % en los últimos meses. Sin embargo, lo que más preocupa es también el impacto acumulado desde 2021: más de un 35,5 %. Un aumento en los precios de los lineales en los supermercados, que ha obligado a cada vez más familias a probar con técnicas de compra más novedosas y basadas en el ahorro.

Técnicas clave como la compra inversa o simplemente compras basadas en una lista de alimentos básicos y necesarios sin pasarse del presupuesto o evitando las comidas fuera de casa y alimentos no esenciales. Estas últimas son algunas de las normas básicas de la creadora de contenido @_berlinermama ha compartido en TikTok.

Esta joven española, madre y residente en Alemania, utiliza sus redes sociales para mostrar las diferencias en el coste de vida entre ambos países y también, consejos prácticos con los que hacer la compra de forma más consciente y económica. Una de las claves que aplica para controlar el gasto es precisamente la planificación.

"¿Cuánto gasta una familia de tres en la compra y viviendo en Alemania? Nosotros somos dos adultos y una niña de 10 meses que también come sus tres veces al día y a la que yo siempre le hago su comida, no le compro los vasitos de potito", explica.

Su método combina una compra mensual potente con otras pequeñas compras de apoyo semanales. "Yo hago una compra grande al mes y a partir de ahí voy haciendo compras más pequeñas semanales. Esto es lo que me he gastado en la compra grande del mes, la hice hace dos sábados y desde entonces no he ido a la compra. Estuve en dos supermercados, en uno gasté 64,63 euros y en el otro 104,40 euros. Esto hace un total de 169,03 euros. Es una compra mensual y aquí solamente están incluidos productos de alimentación, nada de productos de limpieza".

Para aprovechar al máximo esta compra mensual, esta creadora de contenido apuesta por el batch cooking, una técnica que consiste en cocinar grandes cantidades para ahorrar tiempo y dinero durante el resto del mes. "Lo que hice con este pedazo de compra fue batch cooking. Yo me gasto un día 169,03 euros y después yo me hago un presupuesto fijo de lo que puedo gastar en las compras semanales".

Esas compras semanales están pensadas solo para reponer lo básico: "Las compras semanales son para, por ejemplo, fruta que se haya terminado, cosas para el desayuno, yogures... Entonces yo con 169,3 euros que gasté en la compra mensual, ya sé que me puedo gastar un máximo de 50 euros semanales en las próximas compras y ya te digo que no los voy a gastar todos".

El resultado sorprende si se compara con lo que cuesta alimentar a una familia similar en España. Mientras una usuaria española asegura en los comentarios gastar hasta 600 euros al mes sin contar pañales ni productos de limpieza, @_berlinermama lo tiene claro.

"Teniendo todo esto en cuenta y como véis, una familia de tres viviendo en Alemania y en Berlín gastamos por debajo de 400 euros mensuales en comida, comiendo todos los días en casa y las tres comidas en casa. Nunca comemos fuera y solemos gastar entre 300 y 350 euros como gran máximo, así que sí se puede". Eso sí, matiza que "evidentemente cuando hay que comprar productos de limpieza va a parte".