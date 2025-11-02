Montse Cespedosa, 27 años en banca: "Hay que crear un fondo de emergencia que cubra 3 o 6 meses de gasto"

Con 27 años de experiencia en el sector bancario, Montse Cespedosa sabe bien de lo que habla cuando se trata de ahorrar e invertir. Sin embargo, lo tiene claro, y antes de pensar en inversiones, recuerda que lo principal es tener un colchón financiero.

"Lo primero que le recomendaría a una pareja que empiece a ahorrar es crear un fondo de emergencia. Es algo totalmente básico", afirma Cespedosa a EL ESPAÑOL.

Y es que según explica la experta, este fondo debe guardarse en una cuenta remunerada, preferiblemente "en un neobanco", que ofrezca algo de rentabilidad pero que mantenga la liquidez.

"Debe tener como objetivo cubrir entre tres y seis meses de gasto", añade, para que sirva como respaldo ante imprevistos, evitando tener que endeudarse.

Este fondo, aclara, no es una inversión, sino una herramienta para mantener la tranquilidad económica ante imprevistos. "Ese ahorro de momento le sirva como cuenta de emergencia financiera, donde tener la liquidez para al menos tener rentabilidad", confiesa.

Una vez cubierta esa primera meta, Montse recomienda invertir de forma moderada y planificada. "Yo lo que haría sería diseñar un plan de inversión, por ejemplo, en una cartera de gestión activa o en fondos indexados", explica.

La idea es que las parejas jóvenes empiecen poco a poco, con aportaciones mes a mes, aprovechando las variaciones del mercado y sin asumir riesgos excesivos.

"Si haces aportaciones mensuales, vas comprando participaciones a diferentes precios, y eso puede dar una rentabilidad bastante positiva", comenta.

Y es que para ella, al principio, lo importante no es ganar mucho en poco tiempo, sino mantener un crecimiento sostenido con bajo coste, adaptado al perfil de cada persona.

Cespedosa insiste en que no existen fórmulas mágicas. "Esto de que hablan de un fondo de inversión que te de un 10% anual no existe. No hay ningún producto que te garantice eso, ni siquiera el Standard & Poor’s o el Eurostox 500", aclara con firmeza.

También subraya la importancia de informarse y de no dejarse llevar por promesas que circulan en redes sociales.

"La rentabilidad, siendo realista, siempre es orientativa en función de la inversión que quiera hacer la persona", señala, añadiendo que "esa rentabilidad siempre tiene que superar como mínimo el 3%, y en una cuenta remunerada se suele acercar al tipo del Banco Central Europeo, que ahora mismo está en el 2%".

La clave está en ahorrar, planificar y ser prudente. Y es que tal y como recuerda la economista, el camino hacia la estabilidad económica empieza con algo tan simple como tener educación financiera.