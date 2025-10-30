Silvia Llop, psicóloga del amor: "Si en 2 años tu relación va como una montaña rusa, no es amor, es toxicidad"

Las relaciones sentimentales en ocasiones vienen condicionadas por malas decisiones, además de tener ciertas peculiares que en ocasiones son difíciles de explicar pero que según la experta en el amor Silvia Llop, es necesario conocer para entenderlas.

Sobre las relaciones sanas ha hablado en su paso por el podcast Un alto en el camino con Susana Pedreira, donde ha dejado algunas conclusiones y revelaciones que pueden hacernos entender mejor cómo son las relaciones de amor.

De este asunto ha hablado en reiteradas ocasiones, siendo clara la ahora de recalcar que "las emociones no tienen que ir como una montaña rusa", ya que si van de esta manera en una relación de 1-2 años, "significa que tienes una relación tóxica".

Al respecto asegura que es una fase bonita porque no se depende de toda la química del "chute hormona que tienes", sino que cada persona es consciente de "elegir a una persona y esa persona te está eligiendo, y yo creo que esto es lo más bonito que podemos hacer".

"Una relación sana es aburrida, lo tóxico engancha porque da subidones", explica la experta en relaciones sentimentales, que es una de las situaciones más complicadas que afronta un ser humano a lo largo de su vida, y en muchas ocasiones se cometen errores por la idealización de la misma a través del mundo de la televisión.

Las relaciones entre dos personas pueden llevarnos a sufrir diferentes altibajos emocionales, afectando tanto a nivel psicológico como físico. Silvia Llop ha mostrado en varias ocasiones su preocupación por las relaciones tóxicas, cada vez más presentes en nuestro día a día y mucho más frecuentes de lo que pueda parecer.

Cómo identificar una relación tóxica

La conocida como "psicóloga del amor" ha hablado en muchas ocasiones sobre las relaciones tóxicas, llegando a dar las claves para poder identificarla. De esta manera, considera clave prestar atención a una serie de señales para actuar antes de que sea tarde.

"Si sientes que no puedes ser tú mismo, que hay más conflictos que momentos felices, o que te sientes drenado emocionalmente, es momento de reflexionar sobre la relación'', explica la psicóloga al respecto.

Llop recomienda que aquellas personas que se encuentran en un vínculo de este tipo, lo primero que hay que hacer es trabajar en la autoestima, "porque cuando nos quedamos en relaciones que nos dañan, nuestro amor propio empieza a resentirse muy rápidamente".

"Busca apoyo en amigos o profesionales", recomienda la experta, que también aconseja a todas las personas establecer límites claros con los que proteger su espacio personal y evitar así que se pueda desarrollar cualquier tipo de dependencia emocional.

"Establece límites claros y date tiempo para sanar. Recuerda que salir de una relación tóxica es un acto de amor propio", concluye.

Señales para reconocer una relación tóxica

Cuando hablamos de una relación tóxica, nos referimos a cualquier relación entre personas que no se apoyan mutuamente, en las que existe un conflicto y en la que uno trata de socavar al otro, en la que hay competencia o falta de respeto y cohesión.

Las relaciones tóxicas son relaciones disfuncionales en las que se crean dinámicas mental y emocionalmente perjudiciales para uno o incluso para ambos miembros de un vínculo, existiendo en muchas ocasiones algún tipo de manipulación emocional y de dependencia emocional.

Se trata de relaciones que llegan a ser realmente agotadoras, hasta el momento en el que los momentos negativos superan ampliamente a los positivos y esto da lugar a problemas de parejas constantes.

Aunque es habitual referirse a relaciones tóxicas al hablar de relaciones sentimentales de pareja, realmente se pueden dar en cualquier otro terreno, como el laboral, el de las amistades e incluso en el ámbito familiar.

Mientras que una relación sana se construye sobre la base de la confianza, el respeto mutuo y la comunicación saludable, con miembros que se sienten valorados y cómodos al expresar emociones, inquietudes y frustraciones, en las relaciones tóxicas sucede lo contrario.

En estas últimas, alguna de las partes o ambas muestran posesividad y no expresan las necesidades que uno tiene por miedo a que pueda perjudicar la relación. Al no haber confianza, aparecen los celos, el miedo, y la amenaza de que la otra persona tenga otras relaciones.

En algunas ocasiones, cuando hay celos en la pareja, aparece la vigilancia en la comunicación en smartphones, emails, etcétera, llegando incluso a la comunicación entre ambos que puede ser manipuladora, agresiva o intimidante.

Asimismo, existe otra característica de las relaciones tóxicas, que es la de que haya un sentimiento de incomprensión e incluso humillación por parte de alguno de los integrantes de la pareja.

Existen algunas señales de que se está en una relación tóxica, como sucede cuando existe control, desconfianza y celos, pero también falta de apoyo por parte de la otra persona y la manipulación emocional. Cuando una persona usa el chantaje emocional para salirse con la suya o con el control, es otro indicativo de relación tóxica.

Si hay una comunicación tóxica por parte de alguna de las partes, con sarcasmo, crítica y hostilidad, supondrá otra señal de este tipo de relaciones inapropiadas, así como el estrés constante o el hecho de ignorar las necesidades propias en beneficio de las de la otra persona.

Estas son algunas de las señales que pueden llevar a pensar que se está viviendo una relación tóxica, algo que no siempre es fácil de ver a nivel interno.