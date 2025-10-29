Juan del Val (55), sobre las tareas de casa con Nuria Roca (53): "En 27 años juntos nunca ha sacado la basura"

La relación de pareja entre Juan del Val y Nuria Roca despierta curiosidad y admiración en miles de personas.

Su fórmula de convivencia es única y sus confesiones sinceras conectan con el público.

Ambos llevan juntos más de 27 años. No temen decir que no son una pareja perfecta, sino real. El respeto, la admiración y la comunicación son el corazón de su historia.

El día a día en su hogar huye de los estereotipos. Durante años, el guionista madrileño se encargó gran parte del tiempo de los niños y de la casa, mientras Nuria afrontaba intensas etapas laborales.

Ella lo ha contado con total naturalidad: "Juan ha estado durante años al frente del día a día familiar, mientras yo asumía compromisos profesionales, él asumía con naturalidad el rol doméstico".

Las tareas domésticas se reparten por acuerdos y circunstancias. Aquí Del Val tira de humor y sinceridad: "¿Cuántas veces en los 26 años que llevamos juntos has sacado la basura? Ya os lo digo yo: cero".

Así muestra que el equilibrio no siempre se mide en cifras, sino en satisfacción compartida y adaptación.

Para el escritor de 55 años, lo importante es que ambos se sientan "bien" con el reparto y disfruten del hogar. "Para nosotros, repartir tareas no tiene que ver con quien hace más o menos, sino con que nos adaptamos a lo que necesitamos en cada momento", explica el escritor.

El humor y la complicidad se notan en sus rutinas. Nuria reconoce: "Discutimos muy poco. No tenemos miedo a reconocer errores". Los desacuerdos que surgen se solucionan rápido y con cariño.

Sobre la pareja, el flamante ganador del Premio Planeta es claro: "La fidelidad me da exactamente igual, me parece una gilipollez y no le doy ningún valor".

Cree en la libertad y en que cada uno debe ser responsable de lo que desea y de lo que aporta a la relación cada día.

El día a día de Del Val y Roca

Su ejemplo rompe prejuicios. No hay recetas fijas, solo acuerdos vivos y mucho sentido del humor.

La relación entre Juan del Val y Nuria Roca es mucho más que convivencia. Ambos comparten proyectos profesionales, fracasos y éxitos, lo que refuerza su complicidad dentro y fuera del hogar.

Con sus tres hijos, Juan (21), Pau (17) y Olivia (13), y una casa valorada en 1,5 millones de euros en las afueras de Madrid, muestran que han sabido construir, literalmente, una vida en común llena de retos y satisfacciones.

Sin embargo, no todo ha sido fácil. La pareja invirtió todos sus ahorros en una tienda de ropa en Valencia, un negocio que, pese a funcionar bien en cuanto a ventas, les hizo perder todo el dinero invertido.

"Voy a dar solo el titular y no lo voy a explicar, porque si no me enciendo. A mí se me ocurrió meter todos mis ahorros en una tienda de ropa", confesó la presentadora de 53 años.

El propio Juan también reconocía: "No es que no fuera nadie. Es que estaba lleno y aun así perdíamos dinero".

Así, Juan del Val y Nuria Roca se han consolidado como la prueba viviente de que otra convivencia de pareja es posible: flexible, dialogante y, sobre todo, genuina.