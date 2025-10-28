Rocio Chipont, 15 años en el sector inmobiliario: "Puedes ahorrar 10.000€ con tu pareja en un año con este truco"

El incremento del precio de la vivienda en las grandes ciudades de España y los sueldos bajos de la mayoría de trabajadores perjudican a toda la población. No obstante, los jóvenes son el sector de la sociedad que está más afectado por estas condiciones precarias.

Ante esta situación, la única salida es el ahorro. Reservar un dinero cada mes para que con el tiempo se pueda destinar a alguno de los diferentes objetivos, ya sea una vivienda o un viaje.

Rocío Chipont (@rociochipont), asesora de finanzas con 15 años de experiencia en el sector inmobiliario, ha explicado un método para que las parejas puedan ahorrar.

Es una forma muy sencilla con la que las parejas pueden llegar a ahorrar 10.000 euros en menos de un año.

"Solo necesitas papel, boli y dos tablas como estas del 1 a 100", explica la asesora en uno de sus videos.

Este método consiste en tachar los ingresos que vayas aportando. Si un día, un miembro de la pareja aporta 79 euros tachará ese mismo número.

"Una vez tachados todos los números, habréis ahorrado 10.000 euros", sostiene la asesora financiera. Además, afirma que esta "es una forma de ahorrar sin darte cuenta".

A sus 32 años, Rocio Chipont lleva casi la mitad de su vida dedicándose al sector inmobiliario. Tiene más de 163.000 seguidores en Instagram y sube contenido para asesorar a sus clientes.

Según destaca la asesora en su web, ayuda a sus clientes en la compra y venta de viviendas, herencias, renuncias, tasaciones, financiaciones o diferentes gestiones burocráticas.