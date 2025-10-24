Tana Rivera (26) rompe su silencio sobre su nueva soltería tras más de dos años: "Ahora estoy feliz, focalizada en mí"

Tana Rivera (26) ha decidido hablar por primera vez tras poner fin a su relación con Manuel Vega, con quien ha estado más de dos años de su vida.

La discreta hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera se ha mostrado tranquila, sonriente y con una actitud muy positiva, dejando claro que está viviendo una nueva etapa en su vida.

Después de semanas de rumores, fue su propio padre quien confirmó la separación. Y es que aunque la pareja siempre fue muy discreta, y parecía que lo suyo iba en serio, como deja claro la nieta de la Duquesa de Alba, ahora le toca centrarse en ella misma.

Así, lo ha contado en el evento de Rabat cuando le preguntaron sobre cómo se encuentra tras su ruptura con el empresario, dejando muy claro "que estoy muy feliz".

"Estoy muy feliz, muy focalizada en mí, en mi trabajo a nivel profesional, en mi familia, en mis amigos. Y es que estoy muy feliz, la verdad", relata.

Y es que sus palabras no dejan lugar a dudas. Pues, a pesar de todas las diferencias que han tenido como pareja, ahora Tana está pasando un momento muy bueno.

Ha vuelto a volcarse en su familia, en sus amigos y en su trabajo, dejando atrás cualquier tipo de tristeza.

Así, la hemos podido ver en los últimos meses en diferentes eventos y siempre con una sonrisa, disfrutando del presente y sin dramatismos.

Sobre si está abierta a enamorarse de nuevo, la joven no se cierra, pero por ahora prefiere disfrutar de su soltería.

Está viviendo una etapa más tranquila, centrada en sí misma y en hacer cosas que le hacen feliz. La joven está aprovechando este tiempo para cuidarse, disfrutar de los suyos y enfocarse en nuevos proyectos.

Eso sí, el amor no está fuera de sus planes. Cuando le preguntaron por las bodas que ha vivido últimamente, respondió con total sinceridad, afirmando que es uno de sus sueños. "A mí me encantaría casarme", confiesa.

Una frase que demuestra que, aunque ahora quiera estar un tiempo sola, sigue creyendo en el amor y no pierde la ilusión.

De esta manera, parece que Tana ha sabido darle la vuelta a una ruptura muy comentada y convertirla en un nuevo comienzo.

Con los pies en la tierra y una sonrisa constante, demuestra que está feliz, tranquila y disfrutando de una etapa que, sin duda, le está sentando de maravilla.