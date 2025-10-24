Antonio Costa, emprendedor: "Si vives con tus padres y ganas 1.500 €, puedes ahorrar 20.000 en dos años"

En España 7 de cada 10 personas jóvenes que trabajan siguen viviendo en casa de sus padres, según datos del Consejo de Juventud de España. Y es que, a pesar de que la tasa de emancipación sigue aumentando superando ya el 17%, esta sigue recuperándose desde los mínimos registrados durante la crisis de la COVID-19. Una edad de emancipación que de media sigue situándose en los 30,4 años, mientras que en Europa la edad media es de 26,3 años.

Cifras que ponen sobre la mesa uno de los grandes problemas de la juventud española: la dificultad real de acceder a una vivienda propia, incluso teniendo empleo. Los precios cada vez más elevados en el mercado inmobiliario y del alquiler, junto con la precariedad laboral y la falta de ahorro son algunos de los factores que siguen empujando cada vez a más jóvenes a retrasar su independencia más allá de lo que querrían

Una situación que, lejos de mejorar, plantea un reto estructural sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona, donde alquilar simplemente una habitación puede suponer entre el 30% y el 50% del salario medio de un joven. Si hablamos de comprar una vivienda, esto es casi un imposible si no existe ayuda familiar o unas condiciones laborales muy por encima de la media.

💰Cómo ahorrar 20.000€ en 24 meses si vives con tus padres y cobras 1.500€ ‼️ Cuando vivimos en casa de nuestros padres y aún no tenemos gastos fijos, es EL MEJOR MOMENTO PARA AHORRAR. Y tienes que aprovecharlo. Evita cualquier tipo de préstamo para el consumo: coches, viajes caros o caprichos que pagues a plazos Cobrando 1.500€ y sin ningún gasto fijo alto, perfectamente puedes ahorrar mucho más de la mitad de tu sueldo 🚀💶💰 Y tú, ¿estás ahorrando o sigues tirando el dinero todos los meses?

Precisamente para aquellas personas que sigan viviendo en su casa familiar y con sus padres, el emprendedor y analista inmobiliario, Antonio Costa, detalla en uno de sus vídeos compartidos en Instagram una de las claves más importantes para conseguir ahorrar. Una estrategia que bien aplicada, permitiría ahorrar 20.000 euros en solo dos años.

Su enfoque es realista y muy claro, parte de una premisa clave: si trabajas, no pagas alquiler y cobras un salario medio, estás ante una oportunidad única de ahorro que no debería desaprovecharse. "Cómo ahorrar 20.000 euros en 24 meses si vivo con mis padres y cobro 1.500 euros al mes. Si cobro 1.500 euros al mes y vivo en casa de mis padres lo que tengo es una capacidad de ahorro increíble y tengo que aprovecharla", plantea.

Su consejo es claro: "No pidas ni un préstamo para el consumo, no te compres un coche nuevo ni un coche viejo que sea caro, no saques un préstamo para viajes, no te des caprichos que pagues a plazos porque eso te va a comer la capacidad de ahorro". El primer paso para lograrlo es llevar un control exhaustivo del dinero.

"Controla al 100% todos tus gastos, por favor controla exactamente dónde te gastas cada euro porque esto es súper importante para poder seguir la estrategia". A partir de ahí, recomienda fijarse un objetivo ambicioso pero alcanzable: "Por favor ahorra como mínimo 835 euros al mes. Tú fíjate que si ganas 1500 euros y ahorras 835 euros al mes todavía te sobran 665 euros al mes para el gasto que tú quieras. Ahorrar esta cantidad es la más importante y es lo que tienes que mantener durante un tiempo para conseguir ahorrar por fin durante dos años los 20.000 euros que necesitas para comprar tu primera vivienda", concluye.

Una etapa que el experto aconseja, por lo tanto, aprovechar al máximo y que con la que teniendo constancia, control del gasto y objetivos bien definidos, muchos jóvenes podrían dar ese primer paso hacia la independencia que hoy parece inalcanzable.