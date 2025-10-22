Una jubilada de 67 años, sobre encontrar el amor: "Solo puedo aspirar a un viudo de 70 años con problemas de próstata"

La mujer de 67 años y una pareja de la tercera edad. YouTube

El amor en la tercera edad siempre ha estado lleno de tabúes y prejuicios. Sin embargo, es cada vez más habitual encontrar personas mayores buscando pareja en la vejez, muchas veces tras la pérdida de la persona con la que han estado toda la vida.

Aunque también buscan el amor quienes no han estado casados en ningún momento de su vida. Es el caso de una señora de 67 años que ha hablado para el canal de YouTube de miResi.

"Los que venían no me gustaban. Yo también es verdad que he sido muy mía y muy independiente siempre", se justifica la mujer.

Preguntada sobre si se enamoraría a su edad, la jubilada se confiesa: "Estoy cada vez peor porque ahora mismo indudablemente que a lo que puedo llegar es a un viudo de 70 años que tiene ya problemas en la próstata y tiene problemas de salud".

Una posibilidad que la mujer de 67 años descarta por completo y ni se le pasa por la cabeza. "Pues hija mía, como que no".

"Y lógicamente un cuarentón pues con una de 67 años no se va a ir, como que no", expresa la mujer.

Esta mujer tampoco rehuye el tema del sexo. "A nivel sexual, ¿qué te vas a poner ahora con un señor mayor ahí a ver cómo va la cosa?", se pregunta.

Además, ella es bastante exigente: "Físicamente yo pido mucho, realmente soy pequeñita y no soy gran cosa, pero indudablemente mis expectativas son muy altas".

Los gustos de la mujer se decantan por los hombres "interesantes, cultos, que viajen". Y, según su punto de vista, "está muy escasa la cosa".

"Verdaderamente lo hago todo con mis amigas y lo hago perfectamente. Vivir no viviría nunca con un señor ahora mismo, pero bueno tener un buen amante tampoco está mal", concluye.